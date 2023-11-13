رويترز: القوات الأمريكية تعرضت لأربع هجمات في سوريا خلال 24 ساعة

قال مسؤول بالجيش الأمريكي إن القوات الأمريكية والدولية المتمركزة في شمال شرقي سوريا تعرضت للاستهداف 4 مرات على الأقل بطائرات مسيّرة وصواريخ في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مضيفا أنه لم تقع إصابات ولم تحدث سوى أضرار طفيفة.

وأضاف المسؤول لوكالة رويترز، الاثنين، أن القوات الأمريكية تعرضت للاستهداف 3 مرات مساء أمس الأحد، منها هجومان بالقرب من حقل العمر النفطي وعلى قاعدة أمريكية في الشدادي.

وأوضح المسؤول أن قوات أمريكية أطلقت النار على طائرات مسيّرة في منطقة إنزال رميلان صباح الاثنين، مضيفا أن طائرة منها أُسقطت لكن طائرة أخرى ألحقت أضرارا بأربع خيام.

وجاءت الهجمات بعد أن نفذت الولايات المتحدة غارتين جويتين، الأحد، على منشآت قالت إن الجماعات المتحالفة مع إيران تستخدمها، وهي ثالث ضربة تنفذها في سوريا منذ أسابيع.

وتعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف للهجوم ما لا يقل عن 40 مرة في العراق وسوريا منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول. وذكرت بيانات صادرة عن جماعات مسلحة أن الهجمات جاءت ردا على الدعم الأمريكي لإسرائيل في الحرب على غزة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن 56 جنديا أمريكيا على الأقل تعرضوا لإصابات عدة، بدءا من الطفيفة حتى إصابات الدماغ، لكنهم عادوا جميعا إلى الخدمة.

ولدى الولايات المتحدة 900 جندي في سوريا و2500 في العراق، وتقول إنهم في مهمة لتقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية التي تحاول منع عودة تنظيم الدولة.