أبو عبيدة يكشف تفاصيل مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال للإفراج عن محتجزين (فيديو)
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14/11/2023-|آخر تحديث: 14/11/202312:54 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
كشف المتحدث باسم كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) تفاصيل مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي عبر الوسيط القطري، للإفراج عن نساء وأطفال محتجزين لدى الحركة مقابل أسرى من النساء والأطفال في سجون الاحتلال.
وقال أبو عبيدة، الاثنين، في كلمة مسجلة “العدو طلب الإفراج عن 100 امراة وطفل من محتجزيه في غزة، وأخبرنا الوسطاء القطريين أن بإمكاننا في هدنة مدتها 5 أيام أن نفرج عن 50 امرأة وطفلا في غزة، مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة”.
وأوضح أن الهدنة للإفراج عن عدد من المحتجزين في غزة تتضمن “وقف إطلاق نار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، لكن العدو يماطل”.
أبرز ما جاء في كلمة “أبو عبيدة”:
- هناك جهد من الوسطاء القطريين من أجل صفقة لتبادل الأسرى من النساء والأطفال.
- العدو طلب الإفراج عن 100 امراة وطفل من محتجزيه في غزة، وأخبرنا الوسطاء أن بإمكاننا في هدنة مدتها 5 أيام أن نفرج عن 50 امرأة وطفلا في غزة، مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة.
- ثقتنا المطلقة في نصرنا لا تعفي كل فرد أو جماعة في أمتنا من أمانة قضية فلسطين.
- مجاهدونا هاجموا بنايات تحصن فيها جنود العدو بالقذائف ويكبدونه المزيد من الخسائر.
- مجاهدونا يناورون في كل مناطق التوغل، ويوجهون ضربات للعدو بتفجير دباباته ومدرعاته، ويدكون تحشداته.
- بعد 38 يوما من بدء معركة طوفان الأقصى، يواصل مجاهدونا التصدي للعدو في كل محاور القتال.
- تدمير 20 آلية عسكرية للعدو كليا أو جزئيا خلال 48 ساعة.
- أحلام قادة الحرب الصهاينة في القضاء على مقاومتنا هي محاولة للهروب من الهزيمة المدوية.
- قوات الاحتلال ستبقى تحت ضربات مجاهدينا في كل خطوة تخطوها.
المصدر : الجزيرة مباشر