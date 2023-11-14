أبو عبيدة يكشف تفاصيل مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال للإفراج عن محتجزين (فيديو)

كشف المتحدث باسم كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) تفاصيل مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي عبر الوسيط القطري، للإفراج عن نساء وأطفال محتجزين لدى الحركة مقابل أسرى من النساء والأطفال في سجون الاحتلال.

وقال أبو عبيدة، الاثنين، في كلمة مسجلة “العدو طلب الإفراج عن 100 امراة وطفل من محتجزيه في غزة، وأخبرنا الوسطاء القطريين أن بإمكاننا في هدنة مدتها 5 أيام أن نفرج عن 50 امرأة وطفلا في غزة، مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة”.

وأوضح أن الهدنة للإفراج عن عدد من المحتجزين في غزة تتضمن “وقف إطلاق نار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، لكن العدو يماطل”.

أبرز ما جاء في كلمة “أبو عبيدة”: