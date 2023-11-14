عادت بهم الحياة أعواما للوراء.. أسرة نازحة إلى رفح تحتطب لتوفير الخبز لأطفالها (فيديو)

يجلس عبد الله حمدية وحوله أطفاله أمام فرن بدائي انتظارا لأرغفة الخبز التي تسد رمق عائلته. تتذكر والدته، هيام، أنها كانت تستخدم هذا الفرن منذ عقود طويلة، قبل أن يصل الغاز والكهرباء لمنزلها، ثم عادت الأسرة لاستخدامه بعد أن اضطرت للنزوح من حي الشجاعية في غزة إلى مدينة رفح هروبا من القصف الإسرائيلي.

يجمع عبد الله الحطب من تحت الأشجار، والكرتون من أمام المستشفيات ليشعل النار اللازمة للطهي. يساعده جميل، ابنه الصغير، أما ابنته آلاء فتقف في طوابير لساعات طويلة للحصول على ماء الشرب.

وصف عبد الله حياة أسرته بحزن واضح قائلا: “أخبز كل صباح لكي أطعم اطفالي. لا يعرف الأطفال ما يجري، ومن حقهم أن يأكلوا. نشترى الطحين كي نأكل، لكن سعر كيس الطحين قفز من 35 شيكل إلى 150 وغير موجود. أوفر لهم المياه من المستشفى بجوارنا، أما العلاج لأربعة من المرضى من أفراد أسرتي فلا أستطيع توفيره”.

ومن بين هؤلاء المرضى زوجته، شادية، التي تعاني من السرطان، وبحاجة إلى الحقن بعقار “زولادكس”، لكنها لم تعد قادرة على الحصول على العلاج اللازم لمرضها منذ أن بدأت الحرب.

ولم يكن النزوح إلى رفح هو خيار هذه الأسرة، بل فرضه الاحتلال الإسرائيلي. حيث هددهم عبر رسائل على الجوال، بضرورة إخلاء منازلهم. وخرجوا لشارع ثمانية ثم حارة الزيتون ثم دير البلح، وأخيرا استقروا في رفح بعد رحلة معاناة طويلة.

ومضى عبد الله قائلا إن ثمانين فردا من أسرته، بما فيهم أخوته وزوجاتهم، تجمعوا عنده في رفح، وهم لا يملكون شيئا: “لم يسمح لنا جيش الاحتلال بحمل أي شيء وإلا تعرضنا للقتل. المشكلة أن الشتاء قادم، ولا أعرف ماذا أفعل إذا سقطت الأمطار علينا. ومع ذلك فحالنا أفضل من أسر أخرى نازحة. حسبنا الله ونعم الوكيل”.