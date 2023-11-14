مراسل الجزيرة مباشر يرصد معاناة النازحين داخل إحدى مدارس وسط غزة (فيديو)

رصد مراسل الجزيرة مباشر في غزة أوضاع المعيشة لنازحين بإحدى مدارس دير البلح وسط القطاع المحاصر والذي يشهد حربا مدمرة منذ 38 يوما.

وفي مدرسة خولة التقى المراسل نازحين من من شمال غزة، يعانون من قلة الأغطية والفراش.

وقال أحدهم “وصلت مساعدات لكنها لم تكف الأعداد الكبيرة الموجودة هنا”.

ودخل المراسل محمد وشاح إحدى الخيام، حيث أبلغته نازحة أن عائلتها لا تملك “لا ماء ولا فراش ولا أغطية.. والخيام تسرب”.

وأشارت إلى أن الأمراض بدأت تنتشر بين أولادها، حيث إن ابنتها أصيبت بالفطريات وابنها بالإسهال.

وفي خيمة أخرى، ظهرت فتيات نائمات على الأرض دون أغطية ولا فراش وفي ظلام دامس، حتى أنه اضطر للتصوير على ضوء الهاتف.

مشهد مؤثر.. طفل يجمع المياه من الأرض بعد قطع الاحتلال إمداداتها عن #غزة pic.twitter.com/rSD2lGhcU7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 11, 2023

وقال آخر: خرجنا من بيوتنا دون مأكل أو مشرب أو فراش. وأشار إلى أن الناس تضطر للسفر مسافة كيلومتر حتى تأتي بالماء لتغسل ثيابها.

وأوضح أن 2000 شخص يقيمون في المدرسة التي لا تتسع في الوضع الطبيعي لأكثر من 500 شخص.

كما توقف مراسل الجزيرة مباشر عند بعض النساء اللاتي يخبزن، حيث روى أحد المتواجدين أن العائلة تضطر إلى الوقوف طوال النهار حتى تأتي بكيس طحين وتدفع مقابله ضعف سعره لتخبزه على نار موقدة من أوراق دفاتر طلاب المدرسة.