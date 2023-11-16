جيش الاحتلال يدمر النصب التذكاري لضحايا سفينة “مافي مرمرة” في ميناء غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أن قواته سيطرت على ميناء غزة، و”أسقطت” النصب التذكاري لضحايا السفينة “مافي مرمرة” في المرفأ.

وقال الجيش، في بيان، إنه “تم إسقاط نصب تذكاري يمجد حوادث سفينة مرمرة”.

وأضاف أنه “كان بعض مقاتلي وحدة 13 الخاصة للكوماندوز البحري الذين سيطروا على المرسى (الميناء)، قد شاركوا في القتال خلال حوادث مرمرة”.

وفي 31 مايو/أيار 2010، هاجم جيش الاحتلال بالرصاص الحي سفن “أسطول الحرية” بينما كانت في المياه الدولية تتجه نحو غزة لفك الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام 2006، وإيصال مساعدات إنسانية.

تفجير النصب التذكاري لشهداء بحر مرمرة والذي اقيم تخليداً للشهداء الاتراك الذين حاولوا كسر الحصار البحري على #غزة..

هذا السلوك يُثبت بما لا يدع مجالاً للشك العقلية الإرهابية النازية التي يتمتع بها قادة وجنود العدو الصهيوني المجرم، هذه الوحشية لا تخرج عن بشر، بل تخرج عن مجرمين… pic.twitter.com/Sykv8nVUBt — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) November 16, 2023

وكان من بين سفن الأسطول السفينة “مافي مرمرة” التركية وعلى متنها أكثر من 500 ناشط ومتضامن أغلبهم أتراك، وقد قتل 10 أتراك جراء الهجوم الإسرائيلي.

ومضى الجيش قائلًا في بيانه، إن قوات مدرعات ووحدات خاصة سيطرت على ميناء غزة، وتم تدمير 10 فتحات أنفاق و4 مبانٍ.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 41 يومًا حربًا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفًا و500 شهيد فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلًا عن 29 ألفًا و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية.