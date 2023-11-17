الأردن.. الصفدي يعلن عدم توقيع اتفاقية تبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل (فيديو)

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، إن الأردن لن يوقع اتفاقا لتبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل والذي كان من المقرر توقيعه الشهر الماضي.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة “كان هناك حوار إقليمي حول مشاريع إقليمية، أعتقد أن هذا كله الحرب أثبتت عدم المضي به، وكان هناك حديث عن توقيع (اتفاقية) تبادل الطاقة والمياه، وكان يجب أن توقع الشهر الماضي، لن نوقعها”.

وتابع “كل علاقات الأردن توظف من أجل وقف الهمجية الانتقامية التي تقوم بها إسرائيل” في قطاع غزة.

وعام 2021، وقع الأردن والإمارات وإسرائيل “إعلان نوايا” للدخول في عملية تفاوضية لبحث جدوى مشروع مشترك لمقايضة الطاقة بالمياه.

وقال الصفدي إن الأردن “لن يدخل أبدا في حوار حول من يدير غزة بعد الحرب”، معتبرا أن مثل هذه الخطوة الآن يمكن أن تعتبر بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل لتفعل ما تريد.

وأوضح “لن نقبل أن ندخل في أي حوار على من يدير غزة بعد الحرب وكأننا نقول لهم (لإسرائيل) اذهبي وافعلي ما شئت”.

وأضاف “إذا أراد المجتمع الدولي أن يتحدث في ذلك عليه أن يوقف الحرب الآن القتل الهمجي للمواطنين في غزة”.

واعتبر الصفدي أن اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية “ستكون وثيقة على رف يغطيه الغبار في خضم ما ترتكبه إسرائيل من جرائم”.

ومضى: “لنا شعب نحترمه، وأمامنا رأي عام، ولنا مواقف كدولة أردنية، ونحن وقعنا اتفاقية السلام في 1994 بعد توقيع اتفاقية أوسلو في إطار تحرك عربي جماعي للوصول إلى سلام شامل على أساس حل الدولتين”.

والأربعاء أدان الأردن على لسان وزير خارجيته صمت مجلس الأمن الدولي إزاء “الهمجية” في اقتحام الجيش الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، معتبرا أنه يغطي بذلك “جرائم الحرب”.