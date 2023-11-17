القسام تنشر فيديو لقنص واستهداف جنود الاحتلال في بيت حانون شمالي غزة (شاهد)

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الجمعة، تسجيلات مصورة تظهر استهداف وقنص جنود للاحتلال في منطقة بيت حانون.

ويظهر أحد مقاطع الفيديواستهداف قوة من جنود الاحتلال كانت متحصنة بمنزل بقذيفة “الياسين” المضادة للتحصينات.

وفي مقطع آخر يتمكن المقاومون في القسام من قنص جنديين إسرائيليين اثنين ومحاولة جنود آخرين سحبهم بعد إصابتهم.

ويخوض مقاتلو كتائب القسام قتالا عنيفا مع قوات الاحتلال التي دخلت غزة وسيطرت على مناطق في الشمال.

وتنشر الكتائب بشكل شبه يومي تسجيلات توثق استهدافها لجنود وآليات عسكرية.

ومنذ 42 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل ونحو 4 آلاف امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء.