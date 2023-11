المذيع البريطاني بيرس مورغان يحاول إجبار جيريمي كوربين على القول إن حماس “إرهابية” (فيديو)

أعرب عدد من الشخصيات العامة والنشطاء عن دعمهم وتقديرهم لموقف زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربين، وإصراره على دعم فلسطين والمطالبة بوقف إطلاق النار، وذلك خلال مقابلته مع المذيع الشهير بيرس مورغان.

وضغط بيرس على كوربين لحثه على القول إن حركة حماس “جماعة إرهابية”، وكرر عليه السؤال 15 مرة، وفي جميعها تجنب كوربين السؤال ورفض الإجابة بنعم أو لا.

وهاجم بيرس كوربين قائلًا: “بلدك تصنف حماس كجماعة إرهابية وأنت تشارك في مظاهرات لدعمها، فهل تعتقد أن إسرائيل تستطيع أن تكون على سلام مع حماس وتبقيهم في السلطة بعد ما فعلوه في السابع من أكتوبر؟”.

ليرد كوربين قائلًا: “أنا لا أؤيد حماس أو أدعمها أو أرحب بها”، لكنه رفض في كل المرات وصفها بجماعة “إرهابية”، ودافع عن موقفه بضرورة حماية المدنيين ووقف إطلاق النار.

ولاقت الطريقة التي تحدث بها مورغان مع كوربين لمجرد مشاركته في المظاهرات المطالبة بإنهاء الحرب على غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية لأهلها، انتقادًا لاذعًا من الشخصيات العامة والناشطين.

وانتقد النائب السابق كريس وليامسون ازدواجية بيرس في محاورته الضيوف الداعمين لإسرائيل والمهاجمين لها، وقال عبر حسابه على “إكس”: “بيرس مورغان في مقابلة مع دوجلاس موراي، كان محترمًا، وهو ما يتناقض بشكل حاد مع نهجه العنيف والمتغطرس تجاه كوربين”.

When @piersmorgan interviewed old Etonian, Douglas Murray, last week he was obsequious and deferential, which contrasts sharply to his ignorant and hectoring approach towards @jeremycorbyn. If Piers Morgan had been around in the 1970s, he'd have been calling the ANC terrorists. https://t.co/7tiWgCeKnA — Chris Williamson (@DerbyChrisW) November 14, 2023

وانتقدت الحقوقية نيكولا جيمس طريقة الحوار وأوضحت أنها مجردة من المهنية، فضلًا عن منع بيرس لجيريمي كوربين من الحديث بحرية، ولكنه أهدر مدة الحوار في محاولة إجباره على إجابة بعينها.

وقالت نيكولا: “لقد منح بيرس مورغان غطاءً لإسرائيل أثناء أعمال التطهير العرقي والإبادة الجماعية في غزة، متصرفًا كداعم وغطاء للصهيونية وهو لا يخجل من أفعاله”.

This wasn't an interview; it was performative abuse. Not allowing Jeremy Corbyn to answer unless he repeated words back in a vacuum, devoid of appropriate context and caveat. Piers Morgan shamelessly giving cover to Israel during their acts of ethnic cleansing and genocide in… https://t.co/mlfJh7mKLy — Nicola James (@NAJ562) November 14, 2023

وعلّق النقابي جورج إيليت: “بيرس مورغان هو محاور سيئ، وكوربين يقف على الجانب الصحيح من التاريخ فيما يتعلق بفلسطين، أنا سعيد لأن كوربين لا يتسامح مع هراء مورغان”.