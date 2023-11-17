غزة.. شاب يروي كيف اعتدت قوات الاحتلال على جده ومنعت مساعدته حتى استشهد (فيديو)

روى الشاب الفلسطيني محمد نفار تفاصيل الاعتداء على جده، ثم قتله أثناء نزوحهما إلى الجنوب عبر حاجز الكونتينر في جنوب مدينة غزة.

وقال نفار للجزيرة مباشر، “كنا ماشيين عند حاجز الكونتينر، وأثناء مرور جدي من المكان طلب الجيش الإسرائيلي من جدي التوقف، إلا أنه رفض وأكمل السير”.

عدم تجاوب الرجل المسنّ مع قوات الاحتلال دفع أحد الجنود للاعتداء عليه، إذ أوقعه على الأرض، ومنع أي شخص من الاقتراب منه.

وقال نفار “كان هناك قناصة في المكان يطلقون علينا النار، وبعد 10 دقائق ذهبنا إليه إلا أنه كان استشهد”.

ومنذ 41 يوما، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء.