هنية: لن يتم الإفراج عن أي من الأسرى إلا بالثمن الذي تحدده المقاومة (فيديو)

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، الخميس، أن المقاومة في قطاع غزة مستعدة لحرب طويلة مع الجيش الإسرائيلي، قائلًا “إن أرادها العدو معركة طويلة فنحن نفسنا أطول”.

وأشار في كلمة له، الخميس، الذي يوافق اليوم الـ41 للحرب على غزة، إلى أن المقاومة “تخوض مع العدو الصهيوني صراعًا استراتيجيًا لن نكون فيه إلا منتصرين”.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة هنية: