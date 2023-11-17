هنية: لن يتم الإفراج عن أي من الأسرى إلا بالثمن الذي تحدده المقاومة (فيديو)
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17/11/2023-|آخر تحديث: 17/11/202301:39 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، الخميس، أن المقاومة في قطاع غزة مستعدة لحرب طويلة مع الجيش الإسرائيلي، قائلًا “إن أرادها العدو معركة طويلة فنحن نفسنا أطول”.
وأشار في كلمة له، الخميس، الذي يوافق اليوم الـ41 للحرب على غزة، إلى أن المقاومة “تخوض مع العدو الصهيوني صراعًا استراتيجيًا لن نكون فيه إلا منتصرين”.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة هنية:
- لن يتم الإفراج عن أي من الأسرى إلا بدفع الثمن الذي تحدده المقاومة
- لا نشك أبدًا في تحقيق الانتصار وإن أراد العدو معركة طويلة، فستكون لمقاومتنا الكلمة الفصل
- شعبنا في الضفة يواصل التصدي لجرائم الاحتلال وإرهابه
- أبطال المقاومة يسطرون على أرض غزة صفحات مجد في الشجاعة ويوجهون ضربات موجعة لجيش العدو
- العدو يعد نفسه كيانًا فوق القانون ويرفض تطبيق قرار مجلس الأمن
- كان ينبغي أن يتضمن قرار مجلس الأمن الدولي أمس إدانة لجرائم العدو وانتهاكه للقانون الدولي
- يجب إجبار العدو على وقف عدوانه وفتح المعابر أمام المساعدات
- حركة “حماس” متجذرة في أرضها ولن يستطيع العدو وكل من تحالف معه تغيير الواقع في القطاع الصامد
- غزة قدمت نموذجًا في تاريخ الأمة الإسلامية وضربت الضربة الكبرى في أسس المشروع الصهيوني
- الشعب الفلسطيني هو الوحيد المخول بتحديد مستقبل قطاع غزة
- يجب إجبار العدو على وقف عدوانه وفتح المعابر أمام المساعدات
- أدعو لتنفيذ ما صدر عن القمة العربية الإسلامية من قرارات خاصة المتعلقة بوقف العدوان وكسر الحصار عن غزة
- شعبنا أفشل مخططات العدو للتهجير أو استعادة الأسرى بالقوة
- شعبنا يواصل صموده وانتصاره الذي بدأه في السابع من أكتوبر
- المقاومة الفلسطينية في غزة تخوض معركة مشرفة للدفاع عن فلسطين وستواصل الصمود والثبات
- حرب العدو على مستشفيات غزة تخالف الأعراف والقيم الإنسانية كلها
المصدر : الجزيرة مباشر