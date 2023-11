بدعوى “معاداة السامية”.. البيت الأبيض يشن هجوما على إيلون ماسك

شن البيت الأبيض هجوما على الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة “إكس” (تويتر سابقا)، وأدان الجمعة ما أسماه “الترويج البغيض” لمعاداة السامية.

وتعقيبا على منشور لماسك تبنى فيه نظرية “مؤامرة معادية للسامية”، اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بايتس أنه “من غير المقبول” تكرار “كذبة بشعة” بهذا الشكل.

وأضاف “ندين بأشد العبارات هذا الترويج البغيض لمعاداة السامية والكراهية العرقية، والذي يناقض قيمنا الأساسية كأمريكيين”، متابعا “علينا جميعا مسؤولية جمع الناس ضد الكراهية، وواجب عدم السكوت على أي شخص يهاجم كرامة مواطنيه الأمريكيين ويقوّض سلامة مجتمعاتنا”.

وأتى تعليق البيت الأبيض تعقيبا على قيام ماسك بالرد على منشور اعتبره البيت الأبيض معاد للسامية عبر منصة “إكس” بالقول “لقد قلت الحقيقة الفعلية”.

المنشور اتهم “المجتمعات اليهودية” بنشر الكراهية ضد البيض، وهي نظرية تحظى بتأييد بين المتعصبين للعرق الأبيض.

You have said the actual truth

— Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2023