خمسة شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مقر حركة فتح في مخيم بلاطة بالضفة (فيديو)

استشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب آخران، فجر السبت، خلال قصف طائرة إسرائيلية مسيرة، مقر حركة “فتح” بمخيم بلاطة شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرة مسيرة استهدفت مقر “فتح” في مخيم بلاطة بصاروخ، ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص، وإلحاق أضرار كبيرة في المكان.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع 7 إصابات خطيرة جدا، جراء قصف مبنى في مخيم بلاطة، وتم نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي حيث أعلن الأطباء عن استشهاد 5 مواطنين.

ونعت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الشهيد تامر فقها، الذي قالت إنه منفذ عملية بيت ليد والتي أسفرت عن قتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين ضمن شهداء قصف الاحتلال مخيم بلاطة.