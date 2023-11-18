رون آراد ونخشون فاكسمان وهدار غولدن.. إسرائيليون توعد أبو عبيدة الاحتلال بمصير لأسراه مثلهم.. فمن هم؟

توعدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسرائيل بمصير للأسرى الذين تحتجزهم يشبه مصير أسرى سابقين لدى المقاومة في فلسطين أو لبنان.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الجمعة، موجها كلامه للإسرائيليين “يا جمهور نحيطكم علما بأن قيادتكم قررت أن تجعل مصير أسراكم الفقدان والضياع كـ (رون أراد) أو القتل كـ (نخشون فاكسمان) أو النسيان والإهمال كـ (شاؤول آرون وهدار غولدن).

لكن من هم هؤلاء الأسرى الذين ذكرهم أبوعبيدة، وماهي قصتهم؟

رون أراد – 1986

الطيار “رون أراد” أسقطت طائرته وفقد في لبنان عام 1986، واعتقلته عناصر من حركة أمل قبل أن يفقد أثره بعد ذلك وحتى الآن.

اتهمت إسرائيل إيران بأنها تبقي أراد في أحد سجونها، وهو ما نفته طهران، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية. وكانت مروحية إسرائيلية قامت بانتشال الطيار الثاني الذي قفز من الطائرة.

وتجري إسرائيل عمليات بحث واسعة منذ ذلك الحين عن أراد، ولكنها لم تعرف مصيره، ويفترض على نطاق واسع في إسرائيل أنه لم يعد على قيد الحياة.

ويعتبر رون أراد بطلا قوميا في إسرائيل التي ترفض حتى اليوم إعلان وفاته رسميا، ولو أن القائد السابق لسلاح الجو الإسرائيلي أفيهو بن نون اعتبر في يوليو/تموز 1999 أنه قتل في الأسر.

في خطابه ابوعبيدة ذكر بعض الاسامي ومن ضمن الاسامي دي رون آراد

وقال

القيادة الإسرائيلية قررت جعل مصير أسراها الفقد مثل رون آراد رون آراد طيار اسرائيلي تم اسقاط طائرتة وآسره عام 1986 ومازالت اسرائيل تبحث عنه حتي الان ولم تحصل علي خيط واحد يعرفها مصير الطيار الاسير 😁 pic.twitter.com/GH2aBm5Wul — Trend Ahlawy 74 🇵🇸 (@Trend_Ahlawy) November 18, 2023

نخشون فاكسمان – 1994

تم أسر الجندي نخشون مردخاي فاكسمان من قبل كتائب القسام عام 1994.

وتمت المطالبة بالإفراج عن الشيخ أحمد ياسين زعيم حركة حماس آنذاك، وبعد رفض الاحتلال ذلك، قٌتل الجندي بعد 3 أيام من اختطافه إثر محاصرة مكان احتجازه.

وقُتل أيضا في العملية قائد الوحدة المقتحمة وجندي إسرائيلي آخر، وأصيب 20 من الجنود، واستشهد أفراد خلية حماس.

تفاصيل عملية أسر الجندي الإسرائيلي نخشون فاكسمان في العام 1994 أعاد الناطق العسكري لكتائب القسام المجاهد أبو عبيدة خلال كلمته الجمعة 17 نوفمبر 2023 تذكير جمهور العدو الإسرائيلي عن الفشل الذريع في عملية تحرير الجندي الأسير نخشون فاكسمان . قد لا يعرف الكثيرين تفاصيل هذه العملية… pic.twitter.com/V3aloDjZAC — سلطان عبدالواسع (@sultanalrhaby) November 17, 2023

هدار غولدن وشاؤول أرون- 2014

تمكنت كتائب القسام من أسر الضابط في جيش الاحتلال هدار غولدن خلال كمين نصبته لقوة إسرائيلية تسللت شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وتمكن عناصر القسام حينها من قتل عدد من جنود الاحتلال، إضافة إلى أسر الضابط.

فيما قامت قوة خاصة من كتائب القسام خلال معركة العصف المأكول بأسر الجندي شاؤول أرون، بعد تفجير مقاتلي كتائب القسام ألغاما في الآليات الإسرائيلية.

وماطلت إسرائيل في إجراء صفقة تبادل أسرى مع حماس بخصوص غولدن وأرون حتى الآن.