شاهد: جندي إسرائيلي يلقي قنبلة داخل مسجد في رام الله أثناء أذان الفجر

وثق مقطع “فيديو” متداول، إلقاء أحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قنبلة داخل مسجد قرية “بُدرس” شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بينما كان يؤذن لصلاة الفجر.

ويظهر في “الفيديو” جندي يتحدث إلى زميله بينما يتوجه إلى مدخل المسجد، ويلقي بداخله قنبلة ثم يعود، ثم يسمع صوت الانفجار بالتزامن مع صوت الأذان.

غضب على مواقع التواصل بعد تداول فيديو لجندي إسرائيلي وهو يلقي قنبلة صوتية داخل مسجد في قرية بدرس غرب رام الله#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/BBl2DqstPk — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 17, 2023

من جهته، قال رئيس مجلس قرية “بدرس” ناصر مرار إن “الحادثة وقعت مع أذان فجر الجمعة في مسجد بدرس الكبير”، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

وأضاف: “بالفعل قام جندي بإلقاء قنبلة صوت داخل المسجد الكبير، بالتزامن مع رفع الأذان الموحد (مركزي)، وقبيل وصول المصلين إلى المسجد، في انتهاك صارخ لقدسيته (دون الحديث عن إصابات)”.

وأضاف أن إلقاء القنبلة “جزء من ممارسات اعتاد عليها الجنود الإسرائيليون مؤخرًا في البلدة، حيث يجري بشكل مستمر اقتحام البلدة من المعسكرات القريبة، كما يقيم الجنود حاجزًا على مدخل البلدة الرئيسي، ويجرون تفتيشات مستفزة للمواطنين وسياراتهم”.

وأشار رئيس المجلس القروي إلى “قتل الجنود أحد سكان القرية خلال مغادرته المسجد بعد صلاة الجمعة يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني، دون أن تشهد البلدة أي مواجهات”.