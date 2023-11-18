فلسطين

وحدة التحقق في الجزيرة مباشر تكشف فبركة منشورات ومقاطع فيديو نُشرت خلال أسبوع (فيديو)

المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري
المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري نشر عدة فيديوهات مضللة (الفرنسية)
18/11/2023-|آخر تحديث: 18/11/202303:52 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

في خضم الأحداث المتسارعة ومقاطع الفيديو والصور المنتشرة على مواقع التواصل فيما يتعلق بالحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، يكثر نشر الأخبار والمعلومات والصور المضللة والمفبركة أحيانا، بينهم مسؤولين إسرائيليين، ما يضع المشاهد أمام جملة من المغالطات والتزييف.

وقامت وحدة التحقق في قناة الجزيرة مباشر بالعمل على العديد من المواد المنتشرة على مواقع التواصل والتحقق منها، وتبين وجود نحو 15 محتوى مضلل انتشر خلال الأسبوع المنصرم.

وفيما يلي أبرز ما تحققت منه الجزيرة مباشر:

1- المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان: الفلسطينيون يزيفون الإصابات التي لحقت بهم

نشر جندلمان يوم الخميس 9 من نوفمبر/تشرين الثاني لقطات من كواليس فيلم لبناني قصير على أنها دليل على “تزييف” الفلسطينيين للإصابات التي لحقت بهم نتيجة غارات الاحتلال على القطاع.

بعد انكشاف تزييفه قام بحذف التغريدة.

التغريدة المحذوفة:

https://twitter.com/ofirgendelman/status/1722561334858961025

وهنا المقطع الأصلي:

2- ممرضة من مستشفى الشفاء: عناصر حماس الذين هاجموا المستشفى يسرقون الوقود والدواء

انتشر فيديو لفتاة تدعي أنها ممرضة تعمل في مستشفى الشفاء في غزة، وتتهم حركة حماس بسرقة الوقود والدواء، وتداولته حسابات كثيرة داخل إسرائيل.

ثبت أن الفيديو مفبرك ومضلل، حيث هناك بعض المعالم منها، لهجة الممرضة الأجنبية والأصوات المحيطة تؤكد فبركة المقطع.

كما نفى أطباء ومدير مشفى الشفاء أن الفتاة تعمل ممرضة بالمشفى، حسب صحفي في غزة.

3- العثور على أنفاق في غزة

الفيديو مضلل، وهو عبارة عن تسجيل ترويجي لنادي “إير سوفت كيسرى” في كفر سميع الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

وفيما يلي حساب النادي وعليه عدد من مقاطع الفيديو الترويجية:

@ww3.airsoftclub

תייגו חברים שלא יאמינו למה שהולך במתחם שלנו‼️🔥🤯#אירסופט #אקשןןןןןןןן #חברים #טרור

♬ Exercise – Vin Music

فيديو قديم للمكان المخصص لألعاب محاكاة الحرب.

4- “المغنية أديل ترفع علم فلسطين في حفلتها”

تداول البعض تسجيلا مصورا للمغنية البريطانية أديل وهي تحمل العلم الفلسطيني على أنه فيديو بعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

تبين أن الفيديو قديم، ويعود لما قبل الأحداث، لكن تم تداوله هذه الأيام على أنه دعم منها لفلسطين.

يذكر أنه جرت العادة خلال حفلات أديل أن يعطيها الجمهور هدايا رمزية، منها أعلام بلدان، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنها تتخذ موقفا أو رسالة وراء ذلك.

5- مذيع فرنسي يلوم أحد ضيوفه لأنه دافع عن فلسطين

الفيديو مضلل، ولا علاقة له بالأحداث الحالية ويعود للعام 2018 حسب وصف الصحفي.

نفى الصحفي بنفسه الخبر، وقال إنه لا يتعلق بالحرب الحالية.

6- الصحفي إيدي كوهين: “جنودنا داخل أنفاق حماس. وينك يا جزيرة؟؟”

الفيديو مضلل، ويعود للعام 2020 من السويد.

 

7-  شاهد ماذا يحدث لمدرعات العدو في غزة

نشر فيديو على مواقع التواصل، لكن تم حذفه من أغلب الأماكن بعنوان “غزة مقبرة الدبابات ” شاهد.. ماذا يحدث لمدرعات العدو في غزة؟”.

الفيديو مضلل، ويعود لتدمير كتيبة المقداد بن عمرو دبابة في مدينة داريا السورية بتاريخ 2013.

مصدر الفيديو:

8- انقطاع الاتصال بكامل الطواقم الطبية داخل مُجمع الشفاء الطبي بغزة

الفيديو مضلل، ويعود لإطلاق النار على مستشفى رابعة العدوية بمصر عام 2013.

9 – بولندا تنتصر لغزة

تم تداول فيديو لمظاهرة كبيرة في العاصمة البولندية وارسو على أنها مظاهرة تدعم فلسطين.

الفيديو مضلل، ويعود لمظاهرة معارضة للحكومة البولنديّة جمعت قرابة المليون شخص في العاصمة وارسو.

10- “صورة قالوا إنها نفق تابع لحركة حماس  في مدينة غزة

الصورة مضللة، وتعود للعام 2014.

11- أيرلندا تعلن قطع العلاقات مع إسرائيل

العنوان مضلل، لم تعلن أيرلندا طرد السفير الإسرائيلي، وإنما دعت رئيسة حزب الشين في خطابها الحكومة الأيرلندية لطرد سفير إسرائيل في 11 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

هنا الخطاب كامل:

12-  “ملك الأردن وولي عهده يجريان المناورات استعداداً لمناصرة غزة وللدفاع عنها ولمواجهة الكيان الصهيوني”.

الفيديو مضلل، ويعود للعام 2018 نشر تحت عنوان الملك عبد الله الثاني والأمير حسين يتدربان بالذخيرة الحية.

13 – الشرطة السعودية تعتدي على “معتمر مصري والسبب الدعاء لأهلنا في غزة”.

الفيديو مضلل، ويعود للعام 2019 دون معرفة سبب الاعتداء.

14- جيش الاحتلال: نشر مذكرة شهرية وقال إنها قائمة بأسماء الأشخاص الذين يحرسون الأسرى في قطاع غزة.

 

الصورة مضللة، الورقة المعلقة على الحائط تظهر قائمة بأيام الأسبوع من أول يوم 7 من أكتوبر/تشرين الأول حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لجداول المناوبات بالمستشفى، ولا تحتوي على “أسماء الإرهابيين”، كما ادعى جيش الاحتلال.

المصدر : الجزيرة مباشر