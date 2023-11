وحدة التحقق في الجزيرة مباشر تكشف فبركة منشورات ومقاطع فيديو نُشرت خلال أسبوع (فيديو)

في خضم الأحداث المتسارعة ومقاطع الفيديو والصور المنتشرة على مواقع التواصل فيما يتعلق بالحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، يكثر نشر الأخبار والمعلومات والصور المضللة والمفبركة أحيانا، بينهم مسؤولين إسرائيليين، ما يضع المشاهد أمام جملة من المغالطات والتزييف.

وقامت وحدة التحقق في قناة الجزيرة مباشر بالعمل على العديد من المواد المنتشرة على مواقع التواصل والتحقق منها، وتبين وجود نحو 15 محتوى مضلل انتشر خلال الأسبوع المنصرم.

وفيما يلي أبرز ما تحققت منه الجزيرة مباشر:

1- المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان: الفلسطينيون يزيفون الإصابات التي لحقت بهم

نشر جندلمان يوم الخميس 9 من نوفمبر/تشرين الثاني لقطات من كواليس فيلم لبناني قصير على أنها دليل على “تزييف” الفلسطينيين للإصابات التي لحقت بهم نتيجة غارات الاحتلال على القطاع.

بعد انكشاف تزييفه قام بحذف التغريدة.

التغريدة المحذوفة:

https://twitter.com/ofirgendelman/status/1722561334858961025

وهنا المقطع الأصلي:

2- ممرضة من مستشفى الشفاء: عناصر حماس الذين هاجموا المستشفى يسرقون الوقود والدواء

انتشر فيديو لفتاة تدعي أنها ممرضة تعمل في مستشفى الشفاء في غزة، وتتهم حركة حماس بسرقة الوقود والدواء، وتداولته حسابات كثيرة داخل إسرائيل.

עדותה המצמררת של אחות מבית חולים שיפא.

"אנשי חמאס השטלתו על בית החולים הם גונבים את הדלק ואת התרופות".

את הסרטון הזה צריך להפיץ לכל העולם בכל השפות.@DrEliDavid@elicoh1@IsraelMFA pic.twitter.com/yHh0xoIfhf — אדי כהן Edy Cohen (@DREDYCOHEN) November 11, 2023

ثبت أن الفيديو مفبرك ومضلل، حيث هناك بعض المعالم منها، لهجة الممرضة الأجنبية والأصوات المحيطة تؤكد فبركة المقطع.

كما نفى أطباء ومدير مشفى الشفاء أن الفتاة تعمل ممرضة بالمشفى، حسب صحفي في غزة.

Debunked I just spoke with several doctors & nurses from Shifa Hospital, all stating in a statement: "We don't know this woman; she has never worked here before & we’ve never seen her at the hospital” Dr. Jirjawi, a senior physician, told me, "Even the stethoscope looks fake”-> https://t.co/brusNj7GR0 — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) November 11, 2023

3- العثور على أنفاق في غزة

🚨🇮🇱 This video claims to show an ISRAELI SOLDIER who uncovered a hidden HAMAS tunnel. ❌🇮🇱 Turns out it’s just a hidden tunnel at an AIRSOFT park in Israel. pic.twitter.com/LYATJ1OL11 — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) November 8, 2023

الفيديو مضلل، وهو عبارة عن تسجيل ترويجي لنادي “إير سوفت كيسرى” في كفر سميع الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

وفيما يلي حساب النادي وعليه عدد من مقاطع الفيديو الترويجية:

فيديو قديم للمكان المخصص لألعاب محاكاة الحرب.

4- “المغنية أديل ترفع علم فلسطين في حفلتها”

Adele held a Palestine flag today at her show🥺 pic.twitter.com/ax9hvc4qSb — .was rosenator123 (@gIoryhoIed) November 14, 2023

تداول البعض تسجيلا مصورا للمغنية البريطانية أديل وهي تحمل العلم الفلسطيني على أنه فيديو بعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

تبين أن الفيديو قديم، ويعود لما قبل الأحداث، لكن تم تداوله هذه الأيام على أنه دعم منها لفلسطين.

يذكر أنه جرت العادة خلال حفلات أديل أن يعطيها الجمهور هدايا رمزية، منها أعلام بلدان، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنها تتخذ موقفا أو رسالة وراء ذلك.

5- مذيع فرنسي يلوم أحد ضيوفه لأنه دافع عن فلسطين

الفيديو مضلل، ولا علاقة له بالأحداث الحالية ويعود للعام 2018 حسب وصف الصحفي.

نفى الصحفي بنفسه الخبر، وقال إنه لا يتعلق بالحرب الحالية.

Le compte @zoesagan publie ce jour une vidéo qui date de 2018. Je présentais à l'époque l'émission 20HFoot. Les propos entendus sont enregistrés hors antenne. Ils constituent ce qu'on appelle un off. Cette séquence est décorrélée de l'actualité dramatique que nous connaissons… — Pascal Praud (@PascalPraud) November 14, 2023

6- الصحفي إيدي كوهين: “جنودنا داخل أنفاق حماس. وينك يا جزيرة؟؟”

جنودنا داخل انفاق حماس.

وينك يا جزيرة؟؟ pic.twitter.com/gbPwQMUM9O — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) November 14, 2023

الفيديو مضلل، ويعود للعام 2020 من السويد.

7- شاهد ماذا يحدث لمدرعات العدو في غزة

نشر فيديو على مواقع التواصل، لكن تم حذفه من أغلب الأماكن بعنوان “غزة مقبرة الدبابات ” شاهد.. ماذا يحدث لمدرعات العدو في غزة؟”.

الفيديو مضلل، ويعود لتدمير كتيبة المقداد بن عمرو دبابة في مدينة داريا السورية بتاريخ 2013.

مصدر الفيديو:

8- انقطاع الاتصال بكامل الطواقم الطبية داخل مُجمع الشفاء الطبي بغزة

إنقطع الإتصال بكامل الطواقم الطبية داخل مُجمع الشفاء الطبي بغزة وإطلاق نار كثيف داخل المستشفى من قبل الصهاينة على المتواجدين في المستشفى

•#انقذوا_مستشفى_الشفاء #HelpAlShifaHospital #Genocide_in_Gaza pic.twitter.com/q3qoc3rP7Z — Eid alfadhly (@Kuwaitonly_1) November 15, 2023

الفيديو مضلل، ويعود لإطلاق النار على مستشفى رابعة العدوية بمصر عام 2013.

9 – بولندا تنتصر لغزة

تم تداول فيديو لمظاهرة كبيرة في العاصمة البولندية وارسو على أنها مظاهرة تدعم فلسطين.

الفيديو مضلل، ويعود لمظاهرة معارضة للحكومة البولنديّة جمعت قرابة المليون شخص في العاصمة وارسو.

Many thousands on the streets of Warsaw today supporting the opposition coalition in their “Million Hearts March” led by Donald Tusk. The election here in Poland in two weeks is being fought in a bitter campaign between the two sides. pic.twitter.com/wSdH9pkau7 — Jack Parrock (@jackeparrock) October 1, 2023

10- “صورة قالوا إنها نفق تابع لحركة حماس في مدينة غزة

– The IDF discloses new information about Hamas's underground "pit" headquarters located beneath its military high command site in Gaza City. – Surprise at the scope and sophistication of the underground network, comparable to the IDF's own "pit" under the Kirya military pic.twitter.com/1TClqaLrTq — Nikki ✝️🇮🇱🇺🇲 (@Nikki87679054) November 15, 2023

الصورة مضللة، وتعود للعام 2014.

11- أيرلندا تعلن قطع العلاقات مع إسرائيل

العنوان مضلل، لم تعلن أيرلندا طرد السفير الإسرائيلي، وإنما دعت رئيسة حزب الشين في خطابها الحكومة الأيرلندية لطرد سفير إسرائيل في 11 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

هنا الخطاب كامل:

12- “ملك الأردن وولي عهده يجريان المناورات استعداداً لمناصرة غزة وللدفاع عنها ولمواجهة الكيان الصهيوني”.

ملك الأردن وولي عهده يجرون المناورات إستعداداً لمناصرة #غزة وللدفاع عنها ولمواجهة الكيان الصهيوني .. عاشوا النشاما 🙂 #غزة_مقبرة_الدبابات pic.twitter.com/heSUOWMXzd — واحد من الناس ! (@KeNt_977) November 15, 2023

الفيديو مضلل، ويعود للعام 2018 نشر تحت عنوان الملك عبد الله الثاني والأمير حسين يتدربان بالذخيرة الحية.

13 – الشرطة السعودية تعتدي على “معتمر مصري والسبب الدعاء لأهلنا في غزة”.

شرطه بن سلمان تعتدي على معتمر مصري والسبب "انه دعاء لاهلنا في غزه" . شفتوا لين وصلت الصهينه

بس قريبا سنلعنها ثورو تقتلع هذا النظام الصهيوني pic.twitter.com/6QB8VHHRNP — مجتهد نجران (@Mojtahed_najran) November 15, 2023

الفيديو مضلل، ويعود للعام 2019 دون معرفة سبب الاعتداء.

14- جيش الاحتلال: نشر مذكرة شهرية وقال إنها قائمة بأسماء الأشخاص الذين يحرسون الأسرى في قطاع غزة.

EXCLUSIVE RAW FOOTAGE: Watch IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari walk through one of Hamas' subterranean terrorist tunnels—only to exit in Gaza's Rantisi hospital on the other side. Inside these tunnels, Hamas terrorists hide, operate and hold Israeli hostages against their… pic.twitter.com/Nx4lVrvSXH — Israel Defense Forces (@IDF) November 13, 2023

الصورة مضللة، الورقة المعلقة على الحائط تظهر قائمة بأيام الأسبوع من أول يوم 7 من أكتوبر/تشرين الأول حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لجداول المناوبات بالمستشفى، ولا تحتوي على “أسماء الإرهابيين”، كما ادعى جيش الاحتلال.