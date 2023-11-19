استشهاد معتقل يرفع عدد الشهداء في سجون الاحتلال إلى 6 منذ بدء الحرب على غزة

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينينة استشهاد المعتقل ثائر سميح أبو عصب (38 عاما) في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ليرتفع عدد المعتقلين الذي استشهدوا بالسجون إلى 6 منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين أول.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن المعتقل ثائر سميح أبو عصب من محافظة قلقيلية، استشهد في سجن “النقب” الصحراوي، علما أنه معتقل منذ 27 مايو/ أيار عام 2005، ومحكوم بالسجن لمدة 25 عاما.

وأكدت الهيئة في بيان صدر عنها أن الاحتلال ينفذ عمليات اغتيال ممنهجة بحق المعتقلين وعن سبق إصرار.

وحمّلت الهيئة، القوى الدولية الداعمة للاحتلال في ظل استمرار الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة والعدوان المستمر عليه في أماكن وجوده كافة وعلى المعتقلين في سجونه، المسؤولية عن استمرار هذه الجرائم.

ويوم الثلاثاء الماضي، استشهد المعتقل أحمد محمد مرعي (33 عاما) من بلدة قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت في سجن “مجدو”.

وفي 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، استشهد المعتقل ماجد أحمد زقول (32 عاما) وهو من قطاع غزة، بالإضافة إلى معتقل آخر من القطاع لم تعرف هويته بعد.

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استشهد المعتقل عمر دراغمة (58 عاما) من طوباس، والمعتقل عرفات حمدان (25 عاما) من رام الله، بفارق أقل من 24 ساعة.

وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى (243) شهيدًا، منهم (17) لا يزال الاحتلال يحتجز جثامينهم.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، يتعرض المعتقلون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لتعذيب جسدي ولفظي وحرمان من مقومات الحياة، وفقا لشهادات لمعتقلين أفرج عنهم، وبيانات صادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.