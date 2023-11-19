نتنياهو يؤكد تصاعد الضغوط ضدهم بأمريكا وحول العالم.. وغالانت: انتقلنا للمرحلة الثانية من عملياتنا في غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي: أقاتل حماس منذ أكثر من 30 سنة وما حدث في السابع من أكتوبر أسوأ من أي شيء

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن هناك ضغوطًا تتصاعد ضدهم في أمريكا وحول العالم، مضيفًا “الحرب الحالية ستكون طويلة، ولذلك نركز جهودنا على الدعم الدولي”.

بدوره، ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنهم انتقلوا إلى “المرحلة الثانية من العمليات في غزة خلال الأيام الأخيرة”، مشيرًا إلى أنهم أيضًا يضربون “كل يوم أهدافًا لحزب الله اللبناني في الشمال”.

أبرز ما جاء في كلمة نتنياهو:

لا يمكن أن نسمح بوجود نظام في غزة يدعم الإرهاب ويموله.

يجب أن يكون هناك تغيير في غزة وكنا نوجه ضربات إلى حماس خلال السنوات الماضية.

أبو مازن لم يقم بإدانة ما حدث في السابع من أكتوبر حتى الآن.

السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي غير قادرة على تحمُّل المسؤولية في غزة.

مهمتنا الأولى في الجنوب ونقوم بالردع في الشمال ونضرب حزب الله بشكل قوي جدا.

هدفنا تحقيق النصر والقضاء على حماس وإعادة الأمن ووجود حكم آخر في غزة.

الحرب الحالية ستكون طويلة ولذلك نركز جهودنا على الدعم الدولي.

ما يهمني عدم وجود أي نظام في غزة يشجع على كراهية اليهود.

هدفنا أن يكون هناك واقع مختلف كليا في غزة بعد الحرب.

نواجه عدوا متوحشا ولا حدود لما يمكن أن يفعله.

هناك ضغوط تتصاعد ضدنا في أمريكا وحول العالم.

رئيس الوزراء الإسرائيلي:

📍هناك شائعات كثيرة بخصوص موضوع المختطفين وحتى الآن لم تتم أي صفقة 📍نواجه عدوا متوحشا ولا حدود لما يمكن أن يفعله 📍حققنا إنجازات كبيرة وقـــ ـتلـــنا آلاف المخربين والقادة في غزة ودمرنا أنفاقا 📍المعونات الإنسانية لغزة مهمة لضمان استمرار الدعم الدولي… pic.twitter.com/TmmjY07q9r — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 18, 2023

أبرز ما صرّح به غالانت: