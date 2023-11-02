جماعة الحوثي تعلن إطلاق دفعة جديدة من الطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الأربعاء، إطلاق “دفعة كبيرة” من الطائرات المسيّرة خلال الساعات الماضية على أهداف في إسرائيل، وأكدت أنها “وصلت إلى أهدافها”.

وقالت الجماعة في بيان: “أطلقت القوات المسلحة اليمنية دفعة كبيرة من الطائرات المسيّرة خلال الساعات الماضية على أهداف عدة في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، وقد وصلت إلى أهدافها بفضل الله”.

وأضاف البيان: “إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية دعمًا ونصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابة لنداءات ومطالب الشعب اليمني وكافة شعوب الأمة وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة الصامدة، وما النصر إلا من عند الله”.

وقد بثّت الجماعة في وقت سابق الأربعاء، مشاهد لإطلاق عدد كبير من الصواريخ والمسيّرات، قالت إنها استهدفت مواقع في إسرائيل.





وأظهرت المشاهد إطلاق نحو 15 صاروخًا، إضافة إلى قرابة 30 طائرة مسيّرة.

وكانت الجماعة توعدت، الثلاثاء، بمواصلة إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة.

ومنذ 26 يومًا يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، وتسببت في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.