شاهد: مقاتل من كتائب القسام يدمر آلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي من المسافة صفر (فيديو)

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، مشاهد من التحام مقاتليها بالآليات الإسرائيلية في غزة.

وعلقت كتائب القسام في “الفيديو” الذي نشرته على “تلغرام” قائلة: “مشاهد من التحام مجاهدي القسام بآليات العدو شرق حي الزيتون وتدمير إحداها من مسافة صفر بعبوة العمل الفدائي وقذيفة (الياسين105)”.

وكان أبو عبيدة الناطق باسم الكتائب أعلن عن أن مقاتلي القسام نفذوا “هجمة مضادة كبيرة مساء اليوم (الخميس) في محور شمال غرب مدينة غزة، ودمروا خلالها 6 دبابات وناقلتي جند”.

وعمقت الآليات العسكرية الإسرائيلية توغلها داخل قطاع غزة بمحاور عدة وسط اشتباكات عنيفة مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية المسلحة أسفرت عن سقوط 20 قتيلًا بصفوف الجيش الإسرائيلي.

وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي في وقت سابق، الخميس، أن جنوده يخوضون معركة مع “عدوّ قاس” في شمال قطاع غزة، وهي معركة قال إن ثمنها “مؤلم وباهظ”.