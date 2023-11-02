قوات الاحتلال تقتحم مستشفى المقاصد في القدس وتعتقل مرضى من قطاع غزة (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مستشفى المقاصد في القدس، واعتقلت مرضى ومرافقيهم من قطاع غزة.

وحاصرت قوات الاحتلال المستشفى ومنعت الموجودين فيه من الخروج، قبل أن تقتحم قسمًا مخصصًا للمرضى الذين أنهوا علاجهم من قطاع غزة، واعتقلت عددًا من المرضى داخله ومن قسم الطوارئ في المستشفى.

وطالت الاعتقالات 12 شخصًا جميعهم من قطاع غزة، فيما استدعت مخابرات الاحتلال بعضًا من الموظفين للتحقيق.

وتواصل قوات الاحتلال اعتقالاتها بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية بشكل غير مسبوق.

كما تواصل عمليات الاقتحام لمدن الضفة الغربية بشكل شبه يومي حيث تأسر وتقتل عددًا من الفلسطينيين.

ولليوم الـ27 يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، واستشهد إجمالًا 9061 فلسطينيًا، بينهم 3760 طفلًا، وأصاب 32000، كما قتل 133 فلسطينيًا، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.