نتنياهو: نتعرض لخسائر مؤلمة.. ورئيس الأركان: نخوض معركة مع عدوّ قاس

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن جيش الاحتلال تعرض لـ”خسائر مؤلمة” في حربه مع الفصائل الفلسطينية، فيما قال رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، أن جنوده يخوضون معركة مع “عدوّ قاس”.

وقال نتنياهو إنهم أصبحوا على مشارف مدينة غزة، مشيرا إلى وجود “خسائر مؤلمة”.

واستدرك رئيس الوزراء الإسرائيلي: “لكني أريد أن أوضح شيئا واحدا، لن يوقفنا شيء”.





بدوره أعلن هاليفي، الخميس، أن جنوده يخوضون معركة مع “عدوّ قاس” في شمال قطاع غزة، وهي معركة قال إن ثمنها “مؤلم وباهظ”.

وقال في تصريح مكتوب: “إننا في خضم الحرب المستعرة، لقد تقدمنا إلى مرحلة تالية هامّة، حيث تخوض القوات حالياً عملية برية في شمال قطاع غزة”.

وأضاف: “يعمل جنود الجيش الإسرائيلي على مدى الأيام الأخيرة في مدينة غزة ويطوّقونها من عدة اتجاهات، ما يعني توسيع نطاق التوغل وزيادة رقعة الإنجازات” وفق تعبيره.

ولفت هاليفي إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي “يخوض القتال في منطقة سكنية معقدة ومزدحمة”، ويجري إسناد القوات البرية بالمعلومات الاستخبارية الدقيقة والنيران من الجو والبحر.

وقال إننا “نحافظ على درجة عالية جداً من الجاهزية في كافة الساحات” بما فيها لبنان والضفة الغربية.

وينشر القسام خلال اليوم تسجيلات مصور تظهر تدميره لآليات عسكرية إسرائيلية خلال الاشتباك مع قوات الاحتلال.

ولليوم الـ27 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، واستشهد إجمالا 9061 فلسطينيا، بينهم 3760 طفلا، وأصاب 32000، كما قتل 133 فلسطينيا واعتقل نحو 1900 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.