الحوثيون ينشرون فيديو لعملية السيطرة على “سفينة إسرائيلية” في البحر الأحمر (فيديو)

نشرت جماعة الحوثي اليمنية مشاهد للعملية العسكرية التي سيطرت من خلالها على سفينة قالت إنها إسرائيلية في البحر الأحمر.

وفي الفيديو الذي نشرته الجماعة، الاثنين، حطت طائرة مروحية تابعة لهم -عليها علما فلسطين واليمن- على سطح السفينة، ونزل منها أشخاص استولوا عليها.

كما يظهر هتاف أحد الأشخاص وهو يقول “الموت لإسرائيل”.

بدوره، قال عبد الله بن عامر، نائب مدير التوجيه المعنوي لجماعة الحوثي، للجزيرة مباشر إنه تم الاستيلاء على السفينة الإسرائيلية في المياه اليمنية الإقليمية، مؤكدا أن “طاقم السفينة المحتجزة من جنسيات مختلفة، والسفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي”.

وأكد أن احتجاز السفينة الإسرائيلية مرتبط بتطورات الأوضاع في فلسطين، وأنه “عندما يتوقف العدوان على غزة سنتوقف عن استهداف السفن الإسرائيلية”.

وأوضح (بن عامر) أنهم لا يستهدفون التجارة العالمية في البحر الأحمر وإنما السفن المرتبطة بإسرائيل فقط، مضيفا “ما قمنا به في البحر الأحمر ضد إسرائيل متوافق مع القانون الدولي”.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: { إِنَّ ٱللَّهَ یُحِبُّ ٱلَّذِینَ یُقَـٰتِلُونَ فِی سَبِیلِهِۦ صَفࣰّا كَأَنَّهُم بُنۡیَـٰنࣱ مَّرۡصُوصࣱ } صدقَ اللهُ العظيم تنفيذاً لتوجيهاتِ قائدِ الثورةِ السيدِ القائدِ عبدِالملكِ بدرِ الدين الحوثي… pic.twitter.com/B6SnyshYhG — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 19, 2023

وقالت الشركة المالكة للسفينة غالاكسي ليدر في بيان “لقد فُقدت جميع الاتصالات مع السفينة”. وأردفت “بصفتنا شركة شحن، فلن نعلق أكثر على الوضع السياسي أو الجيوسياسي”.

ووفقا لصحيفة لوموند الفرنسية، فإن مالك السفينة هو أبراهام “رامي” أونغار، وهو رجل أعمال إسرائيلي.

ومساء الأحد، قالت جماعة الحوثي إنها “استولت على سفينة إسرائيلية” في البحر الأحمر، واقتادتها إلى الساحل اليمني.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن الاحتجاز بمثابة “هجوم إيراني على سفينة دولية”، متهما الحوثيين بالقيام بالعملية بناء على “تعليمات إيرانية”.

وكانت جماعة الحوثي قد أكدت في وقت سابق أنها قادرة على استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان آخر.

كما سبق أن أعلنت الجماعة استهداف مواقع في جنوبي إسرائيل بصواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة، مع إسقاط مسيَّرة أمريكية في البحر الأحمر.