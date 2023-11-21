أردوغان: قادة أوروبا باتوا “أسرى عار الهولوكوست” ومواقفهم غير منصفة تجاه فلسطين (فيديو)

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القادة الأوربيين، بأنهم باتوا “أسرى عار الهولوكوست” لمواقفهم “غير المنصفة” إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون من قبل الجيش الإسرائيلي في غزة.

وأضاف خلال خطاب، الاثنين، أن “غزة تشهد منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول وحشية لا تقل عما حدث خلال الحروب الصليبية قبل ألف عام وفي الحرب العالمية الثانية”.

وأكد أن بلاده كثفت جهودها لوقف إراقة الدماء في غزة، قائلاً: “نتابع بأسف انعدام ضمير الدول الغربية”.

وقال: “إسرائيل وداعموها يستخدمون كافة وسائل الحرب الحديثة ضد الأطفال والنساء والمسنين، وسيُحاكمون أمام ضمير الإنسانية”.

وأكد الرئيس التركي أن تركيا هي “الدولة الوحيدة التي لا تستطيع إسرائيل مهما حاولت اتهامها بمعاداة السامية، فليس في ماضي تركيا وصمة عار كهذه”.

وقال إن تركيا “ليست مدينة لإسرائيل بخلاف العالم الغربي الذي يبرر المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين”.

كما تطرق الرئيس التركي لمسألة الأسلحة النووية الإسرائيلية وأكد أن بلاده لن تسمح بنسيان هذه القضية.