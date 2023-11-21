استشهاد الصحفية الفلسطينية آيات خضورة بعد استهداف الاحتلال لمنزلها شمالي غزة (فيديو)

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الصحفية آيات خضورة استشهدت، مساء الاثنين، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلتها شمالي قطاع غزة.

وقالت الوكالة “استشهدت الصحفية آيات خضورة إثر قصف منزلها في بيت لاهيا شمالي القطاع”، كما أشارت إلى استشهاد صحفية أخرى وهي آلاء طاهر الحسنات “جراء قصف منزل عائلتها في مدينة غزة”.

وكانت آيات وثقت اللحظات الأخيرة التي عاشتها في منزلها، بعد إطلاق الطيران الإسرائيلي لقنابل الفسفور المحرم دوليًا وشنه غارات عنيفة ومتواصلة.

وخلال الأيام الأخيرة نشرت الصحفية الشهيدة عدة مقاطع فيديو توثق “الجرائم” الإسرائيلية في القطاع.

الاحتلال المجرم قتل صاحبة هذا الفيديو

الشابة آيات خضورة شهيدة 🙏🏼♥️.. pic.twitter.com/ti6eL5ymQb — المرأة الفلسطينية | The Palestinian woman (@palestinewomen_) November 20, 2023

ومنذ 45 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألفا و300 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلا عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.