هيئة البث الإسرائيلية تنشر مقطع فيديو لأطفال يؤدون أغنية تطالب بتدمير غزة (شاهد)

أدى أطفال إسرائيليون أغنية تطالب كلماتها بتدمير قطاع غزة والقضاء على سكانه، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للطفل الموافق 20 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي مقطع فيديو نشرته هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) الاثنين، ظهر أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و12 عاما، وهم يؤدون أغنية بعنوان “الصداقة 2023”.

الأغنية التي نُشرت بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، تضمنت كلماتها عبارات تطالب بتدمير قطاع غزة والقضاء على جميع سكانه بالكامل “إلى أن لا يبقى أي شيء”.

وعقب ردود فعل منتقدة للأغنية، حذفت هيئة البث الفيديو من حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي في وقت لاحق الاثنين.

وورد في بعض كلمات الأغنية التالي:

مساء خريف على سواحل غزة

المقاتلات تقصف، دمار، دمار

قوات الدفاع الإسرائيلية تعبر الحدود

اقضوا على حاملي الصليب المعكوف

لن يبقى هناك أي شيء في عام آخر

سنعود إلى منازلنا آمنين

سنقضي عليهم خلال عام كامل

ثم سنحرث حقولنا

وسنذكرهم جميعا

في الكيان الصهيوني هكذا يحتفلون ب #اليوم_العالمي_للطفل، هذه أغنية نشرتها قناة كان العبرية اليوم ثم حذفتها.. يعلمون أطفالهم كيف يقتلون أطفال العرب والمسلمين.. فهل نتعلم الدرس؟! pic.twitter.com/uDRyI5Y1rJ — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) November 20, 2023

وفي الأثناء، أكدت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة أن الحرب في قطاع غزة أودت بحياة المزيد من الأطفال بوحشية “لم تُشهد من قبل”.

وأشارت إلى أن اليوم العالمي لحقوق الطفل يتم الاحتفال به في أجواء حزينة، داعية إلى “وقف إطلاق النار في مناطق النزاع، والعودة إلى أسس القانون الدولي الإنساني لحماية الأطفال”.

وأضافت اللجنة الأممية “لكن بعد مرور 34 عاما، أصبح اليوم هو يوم حداد للأطفال، إذ مات العديد من الأطفال أخيرا في النزاعات المسلحة، وقُتل أكثر من 4600 طفل في غزة خلال خمسة أسابيع فقط، وشهدت هذه الحرب مقتل المزيد من الأطفال في مدة أقصر، وبوحشية لم نشهدها في السنوات الأخيرة”.