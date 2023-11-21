وزير الخارجية الأردني الأسبق: هذه تفاصيل الخطة الإسرائيلية بعد الحرب على غزة (فيديو)

أكد وزير الخارجية الأردني الأسبق مروان المعشر أن ه باتت واضحة تماما، مؤكدا أن إسرائيل لا تريد إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

وقال خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر، الاثنين، إن إسرائيل “لا تريد إنهاء الاحتلال ولا تريد أغلبية فلسطينية داخل الأراضي التي تسيطر عليها”، مشيرا إلى أنها تحاول أن تهجّر أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من غزة إلى مصر ومن الضفة إلى الأردن في محاولة لتفريغ الأرض من سكانها.

وأوضح أن ما نراه في غزة ترجمة واضحة لذلك، إسرائيل تقوم بإبادة جماعية ليس فقط للسكان إنما للأرض والأبنية حتى تجعل من غزة منطقة غير قابلة للسكن.

وأشار إلى أن هذه الخطة “تقابل بموقف أردني ومصري وفلسطيني صامد، حيث تغلق الحدود أمام أي عدد من الفلسطينيين لقطع الطريق على محاولة إسرائيل لتفريغ الأرض من سكانها”.

وأكد أن الفلسطينيين واعون تماما أن من يهاجرمنهم لن تسمح له إسرائيل بالعودة، “هذا الموضوع يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية”، مشيرا إلى أنه بعد نحو 45 يوما من الحرب رفض الفلسطينيون الخروج من أرضهم.

وقال إن الأولوية الآن يجب أن تكون لوقف الحرب على غزة بشكل فوري، “لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد إيقافها لأنه يعلم تماما أنه في اللحظة التي يتم إيقافها ستتم محاسبته وسيفقد منصبه السياسي إلى أبد الآبدين”.

وأشار إلى أن الحرب اليوم بدأت تؤثر على الرئيس جو بايدن والمشهد الداخلي الأمريكي وخاصة أن الأخير يستعد لانتخابات رئاسية أمريكية في العام القادم.

"إبادة جماعية ليس فقط للسكان".. وزير الخارجية الأردني السابق يتحدث عن خطة إسرائيلية#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/YwOUXtidMd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 20, 2023

وبين أن استطلاعات الرأي تظهر أن بايدن “يتراجع عن المرشح الجمهوري دونالد ترمب وخاصة في ولايات رئيسية يجب عليه أن يفوز بها إن كان يريد أن يحتفظ بمنصبه”.

وأضاف أن المحاولات الأمريكية لإيقاف الحرب وثني نتنياهو عن “الهمجية التي يقوم بها” لم تنجح حتى اليوم.

وأكد أن الحرب “لم تستطع القضاء على حماس، اليوم حماس أصبحت فكرة أكثر من أنها مجرد منظمة. الهدف الرئيسي لإسرائيل هو التهجير القسري للسكان، أكثر من القضاء على حماس”.