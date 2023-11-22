القسام تنشر تسجيلا يظهر استهدافها لجنود إسرائيليين من مسافة قريبة ووضع قنبلة على دبابة (فيديو)

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تسجيلًا مصورًا، اليوم الأربعاء، يظهر استهدافها جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في محاور مدينة غزة.

وأظهر التسجيل قيام أحد المقاتلين بوضع قنبلة من على دبابة إسرائيلية، فيما كشفت صور أخرى استهداف آليات عسكرية بالقذائف.

وفي الإصدار الجديد لكتائب القسام، تظهر مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين، وهم يستهدفون جنودًا إسرائيليين من مسافة قريبة.

وتأتي استمرار المعارك بين المقاومة والاحتلال قبل ساعات من بدء هدنة إنسانية مرتقبة، بعدما أعلنت الخارجية القطرية، فجر الأربعاء، التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل و”حماس” بوساطة مشتركة مع مصر والولايات المتحدة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.