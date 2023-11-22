قائد القوات البحرية للحوثيين خلال زيارة للسفينة الإسرائيلية: عملياتنا مستمرة ضد سفن العدو ومصالحه (فيديو)

أكد قائد القوات البحرية التابعة لجماعة الحوثي في اليمن أنهم مستمرون في تنفيذ عملياتهم العسكرية “ضد سفن ومصالح العدو الإسرائيلي حتى يتوقف عدوانه على غزة”.

وطالب اللواء محمد فضل عبد النبي، الأربعاء، خلال زيارة إلى السفينة الإسرائيلية المحتجزة لديهم “غالاكسي ليدر”، السفن العابرة في البحر الأحمر ألا تبحر بالقرب من السفن الإسرائيلية، وعدم إطفاء أجهزة التعارف.

وقال إن أي قطعة عسكرية تحمي السفن الإسرائيلية ستكون هدفًا مشروعًا لعملياتهم.

وحذّر “كافة الشركات والتجار من شحن بضائعهم ومصالحهم مع السفن الإسرائيلية أو التعامل معها”.

ومساء الأحد، قالت جماعة الحوثي إنها “استولت على سفينة إسرائيلية” في البحر الأحمر، واقتادتها إلى الساحل اليمني.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن الاحتجاز بمثابة “هجوم إيراني على سفينة دولية”، متهمًا الحوثيين في القيام بالعملية بناء على “تعليمات إيرانية”.

وكانت جماعة الحوثي قد أكدت في وقت سابق أنها قادرة على استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، أو أي مكان آخر.

كما سبق أن أعلنت الجماعة استهداف مواقع في جنوبي إسرائيل بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مع إسقاط مسيّرة أمريكية في البحر الأحمر.