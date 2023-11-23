الحوثيون ينشرون “فيديو” وهم يؤدون رقصة “البرعة” اليمنية على السفينة الإسرائيلية المحتجزة (شاهد)

أظهر مقطع “فيديو” نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي أعضاء من جماعة الحوثي وهم يرقصون “البرعة اليمنية” على سطح سفينة “غلاكسي ليدر” التي سيطروا عليها الأسبوع الماضي.

ونشر عضو المكتب السياسي للجماعة حزام الأسد الـ”فيديو”، ويظهر فيه وهو يشاركهم الرقص.

برعة على سطح جلاكسي ليدر

ריקוד מלחמה על הגג של מנהיג גלקסי pic.twitter.com/7175mL0vjt — حزام الأسد (@hezamalasad) November 23, 2023

وأعلن الحوثيون استيلاءهم على “سفينة إسرائيلية” في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، ومالك السفينة هو رجل أعمال إسرائيلي.

والأحد، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحوثيين في اليمن “اختطفوا” سفينة مملوكة لشركة بريطانية تشغلها شركة يابانية.

وتوعدت جماعة الحوثي باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية “نصرة لقطاع غزة”، داعية الدول إلى “سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن”.