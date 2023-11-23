السيسي: تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر خط أحمر (فيديو)
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23/11/2023-|آخر تحديث: 24/11/202312:36 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر “خط أحمر”.
وأكد في كلمة له الخميس، أن بلاده “لن تقبل بالتهجير القسري للفلسطينيين ولا تصفية القضية الفلسطينية”، مشددًا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتوصل لاتفاق سلام عادل وشامل.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمته:
- تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر خط أحمر.
- لن نقبل بالتهجير القسري للفلسطينيين ولا تصفية القضية الفلسطينية.
- حافظنا على استمرار فتح المعبر إلى غزة وأدخلنا 12 ألف طن من المساعدات عبر 1200 شاحنة.
- قررنا ضرورة استمرار فتح معبر رفح لاستقبال المصابين وتوصيل المساعدات الإنسانية.
- نؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتوصل لاتفاق سلام عادل وشامل.
- مصر بذلت جهودًا على المستويات كافة للحيلولة دون تصعيد الأوضاع في غزة.
- لم يتم إغلاق معبر رفح أبدًا وتم قصف المعبر 4 مرات من جانب القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني للمعبر.
المصدر : الجزيرة مباشر