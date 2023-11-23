السيسي: تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر خط أحمر (فيديو)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر “خط أحمر”.

وأكد في كلمة له الخميس، أن بلاده “لن تقبل بالتهجير القسري للفلسطينيين ولا تصفية القضية الفلسطينية”، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتوصل لاتفاق سلام عادل وشامل.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمته: