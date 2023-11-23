بن غفير يهدد بالاستقالة من الحكومة الإسرائيلية حال توقفت العمليات العسكرية في غزة (فيديو)

هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الأربعاء، بالاستقالة من الحكومة إذا لم يتم استئناف الحرب بقطاع غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المرتقبة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع القناة 14 التابعة لليمين الإسرائيلي، قبل ساعات من دخول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و”حماس” حيز التنفيذ.

وقال بن غفير رئيس حزب قوة يهودية: “سمعنا رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) يقولها صراحة، إن القتال سيُستأنف، لكن حال توقفت الحرب لن يكون لدينا ما نفعله في الحكومة”.

انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير صفقة تبادل الأسرى والهدنة مع حمـ ـ ـاس، قائلًا إن إسرائيل تكرر أخطاء الماضي، وبدلًا من تركيع حمـ ـ ـاس فإن السنوار يواصل خطته وإملاءاته. وأضاف أن حمـ ـ ـاس حصلت على ما تريد بوقف عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي، وحظر الهجمات الجوية… pic.twitter.com/Na8pOnhoZ9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 22, 2023

يشار إلى أن بن غفير ووزيرين آخرين من حزبه، هم الوحيدون الذين صوتوا فجر الأربعاء، ضد اتفاق تبادل الأسرى.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، تعهد نتنياهو بالاستمرار في الحرب بغزة حتى تحقيق “جميع الأهداف وهي إعادة جميع مختطفينا، والقضاء على حماس، وضمان أنه في اليوم الذي يلي حماس، لن يحكم غزة أي عنصر يدعم الإرهاب. لن تكون غزة تهديدا مستقبليا لإسرائيل”. على حد قوله.

والأربعاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن التحركات لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة، ستبدأ عند الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي من كل يوم.

وأوضحت نقلا عن مسؤول سياسي لم تسمه أنه “من المحتمل أن يستمر وقف إطلاق النار في المعارك أكثر من أربعة أيام، يتم خلالها إطلاق سراح عدد أكبر من المختطفين”.