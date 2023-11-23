تبدأ صباح الجمعة.. كتائب القسام تعلن تفاصيل الهدنة مع الاحتلال
23/11/2023-|آخر تحديث: 23/11/202307:41 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
أصدرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بيانًا توضيحيًا بشأن تفاصيل الهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت القسام في بيان، مساء الخميس، إن الهدنة تسري لمدة 4 أيام بدءًا من صباح غد الجمعة “بوقف كل الأعمال العسكرية من القسام والمقاومة والعدو الصهيوني”.
وأضافت أنه “سيتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني”.
وفيما يلي أبرز ما جاء في بيان القسام:
- تدخل التهدئة حيز التنفيذ يوم غد الجمعة في تمام الساعة 7 صباحًا
- تسري التهدئة لمدة 4 أيام يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني
- يتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة مساء في مدينة غزة والشمال
- يتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني
- يتم يوميًا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة خلال أيام الهدنة الإنسانية
- يتم يوميًا إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة خلال أيام الهدنة الإنسانية
- يتوقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة خلال أيام التهدئة الإنسانية
- يتم خلال أيام التهدئة الإنسانية الأربعة الإفراج عن 50 أسيرًا صهيونيًا من النساء والأطفال دون التاسعة عشر عامًا
المصدر : الجزيرة مباشر