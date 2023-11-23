تبدأ صباح الجمعة.. كتائب القسام تعلن تفاصيل الهدنة مع الاحتلال

أصدرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بيانًا توضيحيًا بشأن تفاصيل الهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت القسام في بيان، مساء الخميس، إن الهدنة تسري لمدة 4 أيام بدءًا من صباح غد الجمعة “بوقف كل الأعمال العسكرية من القسام والمقاومة والعدو الصهيوني”.

وأضافت أنه “سيتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني”.

وفيما يلي أبرز ما جاء في بيان القسام: