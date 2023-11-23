تبدأ صباح الجمعة.. كتائب القسام تعلن تفاصيل الهدنة مع الاحتلال
23/11/2023
أصدرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بيانا توضيحيا بشأن تفاصيل الهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت القسام في بيان، مساء الخميس، إن الهدنة تسري لمدة 4 أيام بدءا من صباح غد الجمعة “بوقف كل الأعمال العسكرية من القسام والمقاومة والعدو الصهيوني”.
وأضافت أنه “سيتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني”.
وفيما يلي أبرز ما جاء في بيان القسام:
- تدخل التهدئة حيز التنفيذ يوم غد الجمعة في تمام الساعة 7 صباحاً
- تسري التهدئة لمدة 4 أيام يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني
- يتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساء في مدينة غزة والشمال
- يتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني
- يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة خلال أيام الهدنة الإنسانية
- يتم يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة خلال أيام الهدنة الإنسانية
- يتوقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة خلال أيام التهدئة الإنسانية
- يتم خلال أيام التهدئة الإنسانية الأربعة الإفراج عن 50 أسيراً صهيونياً من النساء والأطفال دون التاسعة عشر عاماً
المصدر : الجزيرة مباشر