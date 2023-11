مصرع شخصين في انفجار على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا (فيديو)

لقي شخصان مصرعهما إثر انفجار سيارة عند جسر حدودي بين كندا والولايات المتحدة، الأربعاء، قرب شلالات نياغارا.

وتحدّث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمام البرلمان عن “وضع خطير للغاية”، من دون أن يوضح ما إذا كانت الخيوط الأولى تشير إلى عمل “إرهابي” أو مجرد حادث.

وقال ترودو أمام مجلس العموم “من الواضح أنه وضع خطير للغاية قرب شلالات نياغارا. لقد انفجرت سيارة عند معبر جسر رينبو”، مضيفا “لا تزال هناك أسئلة كثيرة ونحاول الحصول على أجوبة في أسرع وقت ممكن”.

من جهته، أعلن البيت الأبيض أنه أبلغ الرئيس جو بايدن بوقوع الانفجار.

وقالت مدينة نياغارا فولز الأمريكية عبر صفحتها على فيسبوك إن جسر رينبو (قوس قزح) مغلق “حتى إشعار آخر”.

CBP is working closely with @FBI , federal, state & local partners in response to a vehicle explosion at Rainbow Bridge which remains closed. Out of abundance of caution, CBP temporarily suspended inbound/outbound traffic at 3 other Buffalo crossings that have since reopened. pic.twitter.com/pTXyUsavRB

وقال وزير الأمن العام الكندي دومينيك لوبلان “في كل مرة تتعرض بنية تحتية بهذه الأهمية بالنسبة إلى كندا والولايات المتحدة مثل معبر حدودي، لهذا النوع من الأحداث العنيفة، يشكل الأمر مصدر قلق لحكومتي البلدين”.

على الجانب الأمريكي، كان مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أول من أعلن عبر منصة إكس “التحقيق حول انفجار سيارة على جسر رينبو، وهو معبر حدودي بين الولايات المتحدة وكندا قرب شلالات نياغارا”.

وقام مكتب الشرطة الفدرالية في مدينة بوفالو في ولاية نيويورك والقريبة من شلالات نياغارا، بإرسال محققين متخصصين في مكافحة “الإرهاب”.

Canada border crossings near Niagara Falls shut down after a car exploded at the Rainbow Bridge checkpoint. A law enforcement official says two people were found dead in the vehicle. The FBI says it is investigating what it calls a “very fluid” situation ⤵️ pic.twitter.com/s3qcyIOcUE

وقال مصدر مطلع على التحقيقات الأولية لوكالة رويترز إنه تم استبعاد فرضية انفجار قنبلة كسبب للانفجار.

وذكر المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن الإرهاب لم يُستبعد بعد لأن ملابسات الحادث لم تتحدد للآن.

وأضاف المصدر “لم يُستبعد (الإرهاب) لأننا حقا لا فكرة لدينا عما حدث”.

من جهته، أعلن إريك أدامز، رئيس بلدية مدينة نيويورك التي تبعد مئات الكيلومترات جنوبا، أنه سيتم “تعزيز الأمن” في المدينة، عشية عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة “عيد الشكر”.

🚨Big Explosion Just Occured at Niagara Falls On US-Canada Border At Rainbow Bridge

ALL FOUR international border crossings between the United States and Canada in Western New York are now closed.

Apparently, a vehicle containing an unknown number of people and contents… pic.twitter.com/CDKK9t0Hc5

— UltraMJTruth (@MJTruthUltra) November 22, 2023