هل يمكن أن تتحول الهدنة إلى وقف شامل للحرب على غزة؟.. جمهور الجزيرة مباشر يجيب (فيديو)

تباينت آراء جمهور الجزيرة مباشر حول إمكانية تحول الهدنة المؤقتة بين حركة حماس وإسرائيل إلى وقف شامل للحرب، حيث رأى البعض إمكانية ذلك في ظل فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه بعد 47 يومًا من الحرب على غزة.

وأشار الجمهور عبر مقاطع فيديو أرسلوها عبر الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر على تطبيقي واتساب وتلغرام إلى أن إسرائيل تتعرض لمقاومة شرسة في شوارع مدينة غزة من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية التي كبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

ورجح هذا الفريق أنّ تمديد الهدنة وتحويلها إلى وقف شامل لإطلاق النار سيكون بمثابة طوق نجاة لإسرائيل المهزومة فعليًا على الأرض في شوارع غزة.

فيما ذهب آخرون إلى أن إسرائيل ستعمل على إفشال الهدنة واستئناف الحرب خاصة مع فشلها في تحقيق أيا من أهدافها المعلنة من الحرب على غزة.

وأكدوا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس من مصلحته إيقاف الحرب بشكل كامل، لأن طول أمد الحرب يعني طول أمد بقائه في رئاسة الحكومة وإفلاته من الإقالة والمحاكمة التي تنتظره في ظل ملاحقات قضائية سابقه له فضلًا عن فشله الذريع في الحرب نفسها وهزيمة الجيش الإسرائيلي في عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.