الأسيرة المحررة مرح باكير: الاحتلال كان يتفنن في العقوبات ضدنا.. وأفكر في الالتحاق بالجامعة (فيديو)

كشفت مرح باكير، الأسيرة المحررة في صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل، عن ظروف صعبة كانت تعيشها داخل سجون الاحتلال، فيما قال والدها إن الاحتلال أمرهم بعدم الاحتفال بخروجها.

وقالت مرح في حديث مع الجزيرة مباشر إبان الإفراج عنها الجمعة، إن “إدارة السجون الإسرائيلية كانت تتفنن في العقوبات ضدنا إضافة إلى الإهمال الطبي”.

وأضافت أنها تفكر في الخطوة القادمة في حياتها، وقالت “أفكر في الالتحاق بالجامعة والتخطيط لمستقبلي”.

وأوضحت أن قوات الاحتلال قبل الإفراج عنها أجروا فحصا للـ”دي إن إيه” للأسيرات المفرج عنهن في السجن، وأبلغوهن بعدم القيام بأي احتفالات.

بدوره قال والد الأسيرة المحررة مرح باكير للجزيرة مباشر إن الشرطة الإسرائيلية استدعته للتأكيد على عدم الاحتفال نهائيا بالإفراج عن ابنته مرح.

وكانت مصادر كشفت للجزيرة مباشر عن اقتحام قوات الاحتلال عددا من منازل الأسيرات المفرج عنهن، واستدعت أهاليهن إلى مراكز الشرطة، وطلبت منهم عدم الاحتفال بخروج الأسيرات.

وقامت قوات الاحتلال بمصادرة حلوى من منزل لعائلة أسيرة محررة.

وبدأت، الجمعة، في قطاع غزة هدنة إنسانية تستمر 4 أيام شرع الطرفين خلال اليوم الأول بإطلاق 13 إسرائيليا من غزة عبر معبر رفح، على أن تفرج إسرائيل بالتوازي عن 39 فلسطينيا من سجونها.