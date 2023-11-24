الشرطة الفرنسية تعتقل اللاعب الجزائري يوسف عطّال بسبب منشور عن الحرب على غزة (فيديو)

أوقفت الشرطة الفرنسية، الجمعة، مدافع نادي نيس، الجزائري يوسف عطّال، بعد اتهامه بـ”الدفاع عن الإرهاب” بسبب مقطع فيديو نشره بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وسارع عطّال (27 عاماً) إلى حذف المنشور واعتذر، لكن ناديه قرّر في 18 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إيقافه حتى إشعار آخر، فيما أوقفته اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي سبع مباريات في 26 من الشهر نفسه.

الجزائري رياض محرز يعلن تضامنه مع مواطنه يوسف عطال لاعب نيس بعد اعتقاله من طرف الشرطة الفرنسية بسبب تضامنه مع فلسطين.. "نحن جميعا خلفك يا يوسف" 💚#يوسف_عطال#غزة_تنتصر pic.twitter.com/Xv6nzw3AaC — عبدالله محمد العلي (@abd_al3li) November 24, 2023

وفُتح تحقيق مع عطال بعد إخطار النيابة العامة من قبل بلدية نيس، بتهمة “الدفاع عن الإرهاب” و”التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معيّن”.

وأوضح النادي آنذاك: “نود التأكيد أن سمعة ووحدة نادي نيس تعتمد على سلوك جميع موظفيه الذين يجب أن يكونوا متوافقين مع القيّم التي تدافع عنها المؤسسة”، مؤكدًا “التزامه الراسخ بشأن انتصار السلام على كل الاعتبارات الأخرى”.

وارتفعت الأصوات، ومن بينها رئيس بلدية نيس للتنديد بمقطع الفيديو الذي نشره عطال ويظهر فيه داعية، زعموا أنه يدلي بعبارات معادية للسامية وتدعو إلى العنف قبل أن يقوم بحذفه ويقدّم اعتذاره.

ما يحدث ليوسف عطال الذي تم اعتقاله البارحة بتهمة التحريض على العنف وإثارة الكراهية، يقتضي وقفة رسمية و جماهيرية للدفاع عن ابننا أمام ألة إعلامية عنصرية تكيل بمكيالين ، كشفت عن غلها و حقدها و كراهيتها للاسلام والمسلمين و انحبازها المفضوح لإسرائيل ومن يدعمها من الساسة والمؤثرين… pic.twitter.com/63gkP0j55Q — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) November 24, 2023

وجاء في اعتذار عطال “أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص، ولم يكن ذلك في نيتي وأعتذر عن ذلك”، مضيفاً أنه يريد “توضيح وجهة نظره من دون أي غموض: أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، وأنا أدعم جميع الضحايا”.

وتضامن أوساط رياضية مع عطّال كان أبرزهم الجزائري رياض محرز الذي نشر على إنستغرام صورة يؤيد فيها زميله وقال “نحن جميعا خلفك يا يوسف”.

وتعرّض لاعبو كرة قدم آخرون لانتقادات لدعمهم الشعب الفلسطيني على غرار المهاجم الدولي السابق الفرنسي كريم بنزيما.

اعتقلته فرنسا "العنصرية" بعد أن

قال كلمة الحق ونصر إخواننا في غزة.. !!

لن نتركك وحيدا يا ابن الجزائر

يا صاحب المواقف الرجولية 🇵🇸🇩🇿❤️#يوسف_عطال #youcefatal#غزة_تنتصر pic.twitter.com/1jxC8C2I5D — عبدالله محمد العلي (@abd_al3li) November 24, 2023

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة، خلّفت 14 ألفا و854 شهيدا فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 36 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وبدأت، الجمعة، في قطاع غزة هدنة إنسانية تستمر 4 أيام شرع الطرفان خلال اليوم الأول منها في إطلاق 13 إسرائيليا من غزة عبر معبر رفح، على أن تفرج إسرائيل بالتوازي عن 39 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.