فوز حزب اليميني المتطرف خيرت فيلدرز في الانتخابات التشريعية الهولندية

فاز حزب الحرية اليميني المتطرف المناهض للإسلام والمهاجرين، بزعامة خيرت فيلدرز، بالانتخابات التشريعية في هولندا.

وحاز الحزب الذي يقوده فيلدرز 37 مقعدا في البرلمان، أي أكثر من ضعف حصته في الانتخابات السابقة متفوقا على معارضيه، وفق نتائج شبه مكتملة.

وحلت خلفه كتلة اليسار بفارق كبير بحصولها على 25 مقعدا، في مقابل حصول حزب اليمين الوسط على 24 مقعدا، وهي نتيجة كارثية لحزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته.

وقال فيلدرز في كلمة أمام أنصاره عقب صدور النتائج الأولية: “لم يعد من الممكن تجاهل النتائج وسوف نحكم البلاد”.

ودعا الأحزاب الأخرى إلى البحث عن أوجه التشابه بينها والعمل معًا، مشيرا إلى أن الوضع المخالف لذلك سيكون “غير ديمقراطي على الإطلاق”.

وكان فيلدرز قد خفف لهجة خطابه الحاد المناهض للإسلام والمهاجرين خلال حملته الانتخابية، واختار التركيز على قضايا مثل كلفة المعيشة.

ورغم تخفيفه من حدة خطابه المناهض للإسلام خلال الحملة الانتخابية، فإن برنامج حزب الحرية تعهد بفرض حظر على القرآن والمساجد والحجاب، وقد سارع قادة المسلمين في هولندا إلى التعبير عن قلقهم.