فوز حزب اليميني المتطرف خيرت فيلدرز في الانتخابات التشريعية الهولندية

فاز حزب الحرية اليميني المتطرف المناهض للإسلام والمهاجرين، بزعامة خيرت فيلدرز، بالانتخابات التشريعية في هولندا.

وحاز الحزب الذي يقوده فيلدرز بـ37 مقعدا في البرلمان، أي أكثر من ضعف حصته في الانتخابات السابقة متفوقا على معارضيه، وفق نتائج شبه مكتملة.

وحلت خلفه كتلة اليسار بفارق كبير بحصولها على 25 مقعدا، في مقابل حصول حزب اليمين الوسط على 24 مقعدا، وهي نتيجة كارثية لحزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته.

وقال فيلدرز في كلمة أمام أنصاره عقب صدور النتائج الأولية: “لم يعد من الممكن تجاهل النتائج وسوف نحكم البلاد”.

ودعا الأحزاب الأخرى إلى البحث عن أوجه التشابه بينهم والعمل معا، مشيرا إلى أن الوضع خلاف ذلك سيكون “غير ديمقراطي على الإطلاق”.

وكان فيلدرز قد خفف لهجة خطابه الحاد المناهض للإسلام والمهاجرين خلال حملته الانتخابية، واختار التركيز على قضايا مثل كلفة المعيشة.

ورغم تخفيفه من حدة خطابه المناهض للإسلام خلال الحملة الانتخابية، يتعهد برنامج حزب الحرية فرض حظر على القرآن والمساجد والحجاب، وقد سارع قادة المسلمين في هولندا إلى التعبير عن قلقهم.