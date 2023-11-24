فلسطين

في اتفاق منفصل مع حماس.. الإفراج عن محتجزين تايلنديين من غزة (فيديو)

رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين
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24/11/2023-|آخر تحديث: 24/11/202309:19 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أكد رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين الإفراج عن 12 تايلانديًا تم احتجازهم في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال في منشور على موقع “إكس” إنه “تم إبلاغي من الجانب الأمني ووزارة الخارجية بأنه تم بالفعل إطلاق سراح 12 رهينة تايلانديًا”.

وأضاف أن “مسؤولي السفارة في طريقهم لتسلمهم في غضون ساعة”.

وأشار إلى أنهم سيدلون بتفاصيل عن الأسرى التايلانديين في وقت لاحق.

من جانبه قال مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنه تم الإفراج عن 10 مواطنين تايلانديين ومواطن فلبيني.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب من “حماس”، قوله إن إخلاء سبيل الأجانب التايلانديين جاء “كبادرة من حماس”.

وكشف مصدر لوكالة “رويترز” أن المفرج عنهم جميعهم “من الرجال، وليسوا ضمن اتفاق الهدنة مع إسرائيل الذي يتضمن نساء وأطفالًا”.

وأوضح أنه تم فتح مسار مفاوضات منفصل عندما زار وزير الخارجية التايلاندي قطر في 31 أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى اتفاق خاص مع “حماس” لإطلاق سراح التايلانديين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات