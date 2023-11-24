في اتفاق منفصل مع حماس.. الإفراج عن محتجزين تايلنديين من غزة (فيديو)

أكد رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين الإفراج عن 12 تايلانديًا تم احتجازهم في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال في منشور على موقع “إكس” إنه “تم إبلاغي من الجانب الأمني ووزارة الخارجية بأنه تم بالفعل إطلاق سراح 12 رهينة تايلانديًا”.

وأضاف أن “مسؤولي السفارة في طريقهم لتسلمهم في غضون ساعة”.

وأشار إلى أنهم سيدلون بتفاصيل عن الأسرى التايلانديين في وقت لاحق.

ได้รับการยืนยันจากฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงต่างประเทศว่า มีตัวประกันชาวไทย 12 คนได้ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วขณะนี้เจ้าหน้าที่สถานทูตกำลังไปรับตัวอีก 1 ชั่วโมงน่าจะทราบชื่อและรายละเอียดต่างๆครับกรุณาคอยติดตาม — Srettha Thavisin (@Thavisin) November 24, 2023

من جانبه قال مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنه تم الإفراج عن 10 مواطنين تايلانديين ومواطن فلبيني.

يضم المفرج عنهم ١٣ من الجنسية الإسرائيلية بعضهم من مزدوجي الجنسية، بالإضافة إلى ١٠ مواطنين تايلنديين ومواطن فلبيني. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 24, 2023

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب من “حماس”، قوله إن إخلاء سبيل الأجانب التايلانديين جاء “كبادرة من حماس”.

وكشف مصدر لوكالة “رويترز” أن المفرج عنهم جميعهم “من الرجال، وليسوا ضمن اتفاق الهدنة مع إسرائيل الذي يتضمن نساء وأطفالًا”.

وأوضح أنه تم فتح مسار مفاوضات منفصل عندما زار وزير الخارجية التايلاندي قطر في 31 أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى اتفاق خاص مع “حماس” لإطلاق سراح التايلانديين.