في اتفاق منفصل مع حماس.. الإفراج عن محتجزين تايلنديين من غزة

أكد رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين الإفراج عن 12 تايلانديا تم احتجازهم في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال في منشور على موقع إكس “تم إبلاغي من الجانب الأمني ووزارة الخارجية بأنه تم بالفعل إطلاق سراح 12 رهينة تايلانديا”.

وأضاف أن “مسؤولي السفارة في طريقهم لاستلامهم في غضون ساعة”.

وأشار إلى أنهم سيدلون بتفاصيل عن الأسرى التايلانديين في وقت لاحق.

يضم المفرج عنهم ١٣ من الجنسية الإسرائيلية بعضهم من مزدوجي الجنسية، بالإضافة إلى ١٠ مواطنين تايلنديين ومواطن فلبيني. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 24, 2023

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب من حماس، الجمعة أن الحركة أطلقت عددا من المحتجزين التايلانديين الذين كانت تحتجزهم إضافة الى الأسرى الإسرائيليين الذين تمّ إطلاق سراحهم ضمن اتفاق هدنة مع إسرائيل.

وقال المصدر إن “عددا إضافيا من الأجانب التايلانديين أخلي سبيلهم كبادرة من حماس”.

وكشف مصدر لوكالة رويترز أن جميع المفرج عنه “من الرجال وليسوا ضمن اتفاق الهدنة مع إسرائيل الذي يتضمن نساء وأطفالا”.

وأوضح أنه تم فتح مسار مفاوضات منفصل عندما زار وزير الخارجية التايلاندي قطر في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، مما أدى إلى اتفاق خاص مع حماس لإطلاق سراح التايلانديين.