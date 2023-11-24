“لا مياه ولا علاج ونسكن 16 فردا داخل خيمة”.. فلسطينية تروي معاناتها داخل مخيم للنزوح (فيديو)

يواصل آلاف الفلسطينيين النزوح من شمال قطاع غزة هربًا من القصف والعمليات البرية التي تشنها القوات الإسرائيلية، فيما تشهد مخيمات ومراكز الإيواء في الجنوب، ضغوطًا شديدة تؤثر في جودة خدماتها وتترك نازحين في العراء، دون أكل ولا ماء وغطاء.

الجزيرة مباشر واصلت رصد معاناة النازحين داخل المخيمات حيث التقت سناء السمري وهي إحدى النازحات من منطقة تل الهوا شمال غزة، اضطرت للنزوح إلى أحد المخيمات جراء الحرب واستمرار القصف.

قالت سناء إنها تعاني من أمراض الضغط والسكري وسرطان بالدم وتعيش برئة واحدة، وأكدت أن المخيمات لا توفر هذه الأدوية للمرضى، بالإضافة إلى عدم وجود مياه صالحة للشرب أو كهرباء، وشح المواد الغذائية داخل المخيمات.

وأوضحت أن الحياة داخل المخيمات في غاية الصعوبة حيث تسكن هي و16 فردًا آخرين إحدى الخيام، مشيرة إلى أنها اضطرت إلى شراء فرن حديد يعمل بالخشب حتى تتمكن هي وباقي نساء المخيم من طهي الطعام وخبز بعض الأرغفة للأطفال.

ووجّهت السمري رسالة إلى العالم قائلة: “ما يحلموش إن إحنا اتهزينا إحنا عزيمتنا قوية، صح إن إحنا اتهجرنا وراح منا 15 شهيد لكن مخضعناش”.

واختتمت حديثها بأن الشعب الفلسطيني هو شعب “الجبارين والصابرين وعزيمتهم قوية وستظل كذلك ولن يستطيع أحد هزيمتهم”.