هتافات للمقاومة وسجدات شكر ولقاءات عاطفية.. مظاهر فرح عند استقبال الأسيرات المحررات (فيديو)

عمت مظاهر الفرح والاحتفال منازل أهالي الأسيرات المحررات خلال إجراء صفقة المقاومة الفلسطينية في غزة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التسجيلات لأسيرات بين أهاليهن، يشكرن الله والمقاومة التي أخرجتهن من الأسر في سجون الاحتلال.

كما تجمع حشد كبير أمام الحافلات التي كانت تقل الأسيرات المحررات، ورفعت أعلام فصائل المقاومة وعلى رأسها حركة حماس.

وقالت الأسيرة المحررة سارة عبد الله من نابلس، وهي المحكوم عليها بالسجن 8 سنوات، “شكرا لحماس التي أخرجتني وأرسل حبي وقبلاتي للحركة”.

وأضافت أن “(قائد كتائب القسام) محمد الضيف و(قائد حركة حماس في غزة) يحيى السنوار وقفوا معنا وفي صفنا”، لتسجد بعدها لله سجدة شكر.

سجدت شكرًا لله.. لحظة الإفراج عن الأسيرة الفلسطينية سارة عبد الله#الجزيرة_مباشر | #فلسطين pic.twitter.com/MuJrK45lpi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 24, 2023

الأسيرة مرح باكير بدورها عبرت عن فرحتها بالخروج من السجن، وقالت إنها الآن تفكر في مستقبلها، وستعمل على الالتحاق بالجامعة.

الأسيرة المحررة مرح باكير للجزيرة مباشر: الاحتلال أبلغنا بعدم القيام بأي احتفالات pic.twitter.com/FdX1YrTGSg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 24, 2023

وروت والدة الأسيرة فاطمة نصر من جنين للجزيرة مباشر شعورها قبيل لحظات من لقائها بابنتها.

وأشارت إلى أن دمعتها لم تجف طوال مدة سجنها.

ودعت المقاومة في غزة إلى البقاء صامدة وأن تتمسك بما تريد، وقالت إن “رب العالمين الذين أمر بالجهاد يجعل ملائكته مع المقاومين في غزة”.

"دمعتي ما نشفت طول مدة سجنها".. والدة الأسيرة فاطمة نصر تصف شعورها قبيل لقاء ابنتها المحررة pic.twitter.com/QUq58uCP51 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 24, 2023

كما تداول ناشطون لقاء الأسيرة ملك سليمان من القدس بأمها بعد تحريرها خلال صفقة المقاومة في غزة مع الاحتلال.

وظهرت ملك وهي باكية في حضن أمها وتصرخ “أمي أمي”.

تغطية صحفية: "لحظة تاريخية ومؤثرة.. الأســيــرة ملك سليمان تلتقي بعائلتها بعد الإفراج عنها بصفقة المـ.ـقـــاومة الأولى". pic.twitter.com/mtym0Asica — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 24, 2023

كما تداول ناشطون لحظة وصول حافلة الصليب الأحمر التي تقل الأسيرات الفلسطينيات المحررات.

وظهرت أعلام حركة حماس في الحافلة بيد الأسيرات، وعلى ظهر الحافلة عند وصولها بلدة بتونيا في رام الله.

شاهد | لحظة وصول حافلة الصليب الأحمر التي تقل الأسيرات الفلسطينيات المحررات بموجب صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة #حماس#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/Rbm0cppGx0 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 24, 2023

وبدأت، الجمعة، في قطاع غزة هدنة إنسانية تستمر 4 أيام شرع الطرفان خلال يومها الأول في إطلاق 13 إسرائيليا من غزة عبر معبر رفح، على أن تفرج إسرائيل بالتوازي عن 39 فلسطينيا من سجونها.

ويتم إطلاق الأسرى على دفعات على مدى 4 أيام لتشمل 50 إسرائيليا و150 فلسطينيا وجميعهم من النساء والأطفال من الجانبين.

رفع رايات حركة حماس في بيتونيا فوق حافلة الاسرى المحررين الذين حررتهم المقاومة .. pic.twitter.com/8vwY3cjcHh — مش هيك (@mechheek) November 24, 2023

كما أوقفت إسرائيل هجماتها في غزة فيما سمحت بإدخال عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والوقود.

وأبقى الاتفاق، الذي تم بوساطة قطرية ومصرية، إمكانية تمديد الهدنة الإنسانية لأيام إضافية حال إطلاق المزيد من الأسرى الإسرائيليين.