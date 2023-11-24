فلسطين

هتافات للمقاومة وسجدات شكر ولقاءات عاطفية.. مظاهر فرح عند استقبال الأسيرات المحررات (فيديو)

أسيرات محررات
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24/11/2023-|آخر تحديث: 25/11/202312:44 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

عمت مظاهر الفرح والاحتفال منازل أهالي الأسيرات المحررات خلال إجراء صفقة المقاومة الفلسطينية في غزة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التسجيلات لأسيرات بين أهاليهن، يشكرن الله والمقاومة التي أخرجتهن من الأسر في سجون الاحتلال.

كما تجمع حشد كبير أمام الحافلات التي كانت تقل الأسيرات المحررات، ورفعت أعلام فصائل المقاومة وعلى رأسها حركة حماس.

وقالت الأسيرة المحررة سارة عبد الله من نابلس، وهي المحكوم عليها بالسجن 8 سنوات، “شكرا لحماس التي أخرجتني وأرسل حبي وقبلاتي للحركة”.

وأضافت أن “(قائد كتائب القسام) محمد الضيف و(قائد حركة حماس في غزة) يحيى السنوار وقفوا معنا وفي صفنا”، لتسجد بعدها لله سجدة شكر.

الأسيرة مرح باكير بدورها عبرت عن فرحتها بالخروج من السجن، وقالت إنها الآن تفكر في مستقبلها، وستعمل على الالتحاق بالجامعة.

وروت والدة الأسيرة فاطمة نصر من جنين للجزيرة مباشر شعورها قبيل لحظات من لقائها بابنتها.

وأشارت إلى أن دمعتها لم تجف طوال مدة سجنها.

ودعت المقاومة في غزة إلى البقاء صامدة وأن تتمسك بما تريد، وقالت إن “رب العالمين الذين أمر بالجهاد يجعل ملائكته مع المقاومين في غزة”.

كما تداول ناشطون لقاء الأسيرة ملك سليمان من القدس بأمها بعد تحريرها خلال صفقة المقاومة في غزة مع الاحتلال.

وظهرت ملك وهي باكية في حضن أمها وتصرخ “أمي أمي”.

 

كما تداول ناشطون لحظة وصول حافلة الصليب الأحمر التي تقل الأسيرات الفلسطينيات المحررات.

وظهرت أعلام حركة حماس في الحافلة بيد الأسيرات، وعلى ظهر الحافلة عند وصولها بلدة بتونيا في رام الله.

وبدأت، الجمعة، في قطاع غزة هدنة إنسانية تستمر 4 أيام شرع الطرفان خلال يومها الأول في إطلاق 13 إسرائيليا من غزة عبر معبر رفح، على أن تفرج إسرائيل بالتوازي عن 39 فلسطينيا من سجونها.

ويتم إطلاق الأسرى على دفعات على مدى 4 أيام لتشمل 50 إسرائيليا و150 فلسطينيا وجميعهم من النساء والأطفال من الجانبين.

كما أوقفت إسرائيل هجماتها في غزة فيما سمحت بإدخال عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والوقود.

وأبقى الاتفاق، الذي تم بوساطة قطرية ومصرية، إمكانية تمديد الهدنة الإنسانية لأيام إضافية حال إطلاق المزيد من الأسرى الإسرائيليين.

المصدر : الجزيرة مباشر