الأسير المحرر أمين عباسي يكشف عن ظروف قاسية يتعرض لها الأسرى بالتزامن مع الحرب على غزة (فيديو)

كشف الأسير المحرر أمين عباسي عن ظروف قاسية يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال بالتزامن مع الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وقال عباسي بعد وصوله إلى بيته، إنه وفي كل يوم يقدم الاحتلال على الاعتداء بالضرب على الأسرى.

وأشار إلى أن الاحتلال أبلغه بعدم الحديث لوسائل الإعلام، وقال: “بالأخص أنا ممنوع أحكي”.

من جهته، عبر والد الأسير عن سعادته، وقال إن فرحته منقوصة.

وأشار إلى أن أحد أفراد المنزل استشهد ولم يستطيعوا دفنه حتى الآن، كما كشف عن وجود أسيرين لهم في السجن غير الأسير المحرر أمين.

لحظة وصول الأسير المحرر #أمين_عباسي إلى منزله بعد الإفراج عنه ضمن الدفعة الثالثة لاتفاق الهدنة بين المقاومة وإسرائيل #الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/7v0irlIbIt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 26, 2023

والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع، بعد حرب مدمرة على غزة خلّفت آلاف القتلى والجرحى الفلسطينيين.