صور حصرية للجزيرة.. القسام تفرج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الإسرائيليين (فيديو)

قال الجيش الإسرائيلي – الأحد – إن الصليب الأحمر أبلغه بأنه استلم 14 إسرائيليا وثلاثة آخرين يحملون جنسيات أخرى كانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحتجزهم في غزة.

وأظهرت صور حصرية للجزيرة تسليم كتائب القسام الدفعة الثالثة من المحتجزين لديها في مدينة غزة شمالي القطاع.

وجرت عملية التسليم في اليوم الثالث من الهدنة التي تستمر أربعة أيام والتي سيتم بموجبها تبادل 50 محتجزا إسرائيليا مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

وقالت كتائب القسام في بيان لها إنه “في إطار التهدئة الإنسانية وضمن المرحلة الثالثة للتبادل سلمنا للصليب الأحمر 13 محتجزاً صهيونياً و3 محتجزين تايلنديين وآخر من روسيا”.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن المحتجزين ضمن الدفعة الثالثة نقلوا إلى الجيش الإسرائيلي.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن “الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة اليوم الأحد بينهم 9 قصر و4 نساء ورجل”.

وفي 24 من نوفمبر/تشرين الثاني، دخلت هدنة إنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي، وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد، برعاية قطرية مصرية أمريكية.

ويتضمن اتفاق الهدنة إطلاق 50 أسيرًا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.