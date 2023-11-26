شاهد: الطفلة “شام” سعيدة بالعثور على ألعابها من تحت ركام بيتها المدمر في غزة (فيديو)

بعفوية الطفولة وبراءتها، رسمت لعبة دب أحمر نجا من القصف الإسرائيلي، الابتسامة على وجه الطفلة شام تمراز من غزة.

ومن فوق ركام بيتها المحطم الذي زارته إبان سريان الهدنة، نادت شام “عبد الله. لقيت الدبدوب الأحمر؟”، ليصلها وتقبله وتحضنه.

تقول شام “لقيت جاكيت وألعابي وكيس تبع الحجيل تبعي، مبسوطة”، وأضافت “مبسوطة عالأواعي اللي لقيتها”.

وفي مقطع آخر تظهر شام لحظة عثورها على “دبدوب” ثان، وقالت: “هذا الدبدوب تبع أخوي حمزة”.

ووجّهت رسالة إلى العالم، وقالت: ” كلكم بخير، واحنا مش بخير”.

سعادتها لا توصف بالعثور على ألعابها.. الطفلة الفلسطينية شام في رسالتها إلى العالم "كلكم بخير وإحنا مش بخير"#الجزيرة_مباشر #غزة #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/rYFtjgm07U — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 26, 2023

ولمدة 48 يومًا حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت 14 ألفًا و854 شهيدًا فلسطينيًا، بينهم 6 آلاف و150 طفلًا، وما يزيد على 4 آلاف امرأة، فيما تجاوز عدد المصابين 36 ألفًا، بينهم أكثر من 75% أطفال ونساء، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وفي 24 نوفمبر، دخلت هدنة إنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد، برعاية قطرية مصرية أمريكية.