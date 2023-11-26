طفلة من غزة تنهار باكية بعد تذكر أخيها الشهيد خلال لقاء مع الجزيرة مباشر (فيديو)

انهارت الطفلة بسمة نهيقي باكية بعد سؤالها عن أوضاعها بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرة إلى استشهاد أخيها.

وخلال حوارها مع الجزيرة مباشر، وجهت بسمة رسالة إلى العالم الغربي والعربي وقالت: “نريد أن نعيش طفولتنا. حسبي الله مش عارفة شو أحكي”.

وعند سؤالها عن أوضاعها، ذرفت الطفلة بسمة دموعها وتذكرت أخاها الشهيد، وقالت “إجت قذيفة على الدار وأخويا استشهد فيها”.

وأكدت أن منطقة الصبرة في غزة حيث تقطن، تعرضت لقصف عنيف، مشيرة إلى أن عائلتها انتقلت لتعيش في منزل أختها بمنطقة أخرى.

ولمدة 48 يوما حتى 23 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت 14 ألفا و854 شهيدا فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا، وما يزيد على 4 آلاف امرأة، فيما تجاوز عدد المصابين 36 ألفا، بينهم أكثر من 75 بالمئة أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وفي 24 من نوفمبر/تشرين الثاني، دخلت هدنة إنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد، برعاية قطرية مصرية أمريكية.