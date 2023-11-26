“فلسطين حرة”.. مظاهرات في مدن أوروبية وآسيوية للمطالبة باستمرار وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

تظاهر الآلاف في مدن أوروبية وآسيوية مطالبين باستمرار وقف إطلاق النار في غزة.

ففي مدينة شتوتغارت الألمانية، جال المئات في شوارع المدينة رافعين الأعلام الفلسطينية وهتفوا لوقف دائم لإطلاق النار، كما هتفوا “فلسطين حرة”.

ولم يختلف الحال كثيرًا في مدينة هلسنبوري السويدية التي خرجت فيها مظاهرات مرات عدة ضد الحرب في غزة.

وسارت المظاهرة في شوارع المدينة وتوقفت في أحد ميادينها الكبيرة، حيث ألقيت الكلمات التي طالب أغلبها بوقف إطلاق النار.

كما خرج متظاهرون في مدينة مالمو السويدية تضامنًا مع غزة، ورفضًا للحرب الإسرائيلية على القطاع.

وفي إندونيسيا تجمهر الآلاف في شوارع ديبوك، تضامنًا مع غزة، وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني جنبًا إلى جنب مع علم بلادهم، وهتفوا لفلسطين ولوقف إطلاق النار.

والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيرًا إسرائيليًا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى مناطق القطاع كلها، بعد حرب مدمرة على غزة خلّفت آلاف القتلى والجرحى الفلسطينيين.