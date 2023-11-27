أمير قطر يعرب عن تقديره للتعاون بين بلاده ومصر في تحقيق الهدنة الإنسانية بغزة

أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن تقديره للتعاون المثمر بين بلاده ومصر في إطار تحقيق الهدنة الإنسانية في غزة.

وقال الشيخ تميم في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، ردا على منشور للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد “يؤكد هذا التكامل الموقف العربي المشترك لترجمة قرارات القمة العربية الإسلامية مع أشقائنا، وتحقيق السلام العادل والدائم في فلسطين”.

وكان السيسي قد عبر الأحد عن امتنانه لأمير قطر لتعاونه مع القاهرة في التوسط في هدنة بقطاع غزة وتبادل الأسرى الناجح بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل.

وقال السيسي عبر منصة إكس “أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتي تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين”.

وأضاف “أتطلع للمزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة”.

شكرا لكم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهودكم ونقدر عالياً التعاون المثمر بين فريقي عمل بلدينا في إطار تحقيق الهدنة الإنسانية في غزة، ويؤكد هذا التكامل الموقف العربي المشترك لترجمة قرارات القمة العربية الإسلامية مع أشقائنا، وتحقيق السلام العادل والدائم في فلسطين. https://t.co/jicsTpPMxl — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 26, 2023

والجمعة، دخلت حيز التنفيذ هدنة إنسانية مؤقتة لـ4 أيام قابلة للتمديد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

ويتضمن اتفاق الهدنة إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

ولمدة 48 يوما حتى 23 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، شن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفا و854 شهيدا فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد على 75 في المئة أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.